Minister zdrowia: Nowe standardy okołoporodowe to kodeks praw pacjentki

– Nowe organizacyjne standardy opieki okołoporodowej to kodeks praw pacjentki, tak by kobieta wiedziała, co jej przysługuje, co ją czeka w trakcie porodu i później – powiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Na mocy nowelizacji ustawy o działalności leczniczej minister zdrowia ma nie określać standardów postępowania medycznego, lecz standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w czasie ciąży, porodu i połogu oraz organizację opieki nad noworodkiem.



MZ podnosi, że nowe organizacyjne standardy opieki okołoporodowej odpowiadają na głosy kobiet, domagających się poszanowania swoich praw i potrzeb w trakcie porodu, i uwzględniają postulaty ekspertów. Projekt dot. standardów przygotował zespół powołany w MZ, w składzie którego byli lekarze, dyrektorzy podmiotów leczniczych.



Minister podkreślił w środę, że projekt standardów był szeroko konsultowany. Wskazał, że nowe rozporządzenie ma zmniejszyć ilość aktów prawnych dotyczących tej problematyki.



– Nowe standardy opieki okołoporodowej dotyczyć będą wyłącznie kwestii organizacji, kwestie medyczne powinni rozstrzygać specjaliści w ramach zaleceń i wytycznych – wskazał minister.

Nowe standardy nie będą ograniczały się wyłącznie do ciąży i porodu o charakterze fizjologicznym - standard dotyczy wszystkich ciąż i porodów. W jednym akcie prawnym znaleźć mają się m.in. przepisy dot. ciąży, łagodzenia bólu porodowego oraz zasad organizacji pracy personelu w przypadkach trudnych, takich jak poronienie czy urodzenie martwego lub ciężko chorego dziecka.

Ciąża, opieka okołoporodowa i opieka po porodzie



Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wskazała w środę, że wśród najważniejszych zmian jest m.in. likwidacja obowiązkowej hospitalizacji po 41 tygodniu ciąży, ma to być decyzja lekarza. Zmiana dotyczy także doprecyzowania przepisów, by pacjentka wybrała swoją położną jeszcze przed porodem. Nowe przepisy zakładają m.in. jednolitą edukację przedporodową oraz przewidują ocenę ryzyka nasilania się objawów depresji.



– Rząd zwraca szczególną uwagę na uregulowania dotyczące samego procesu ciąży, jak również opieki okołoporodowej i opieki po porodzie - powiedziała wiceminister. Podkreśliła, że uregulowania dotyczące opieki okołoporodowej tego typu mają obecnie trzy kraje Unii Europejskiej: Wielka Brytania, Hiszpania i Polska.



Zaznaczyła, że nowe organizacyjne standardy opieki okołoporodowej są m.in. przeznaczone dla środowiska lekarzy i położnych, „którzy zajmują się, opiekują się kobietą ciężarną i kobietą rodzącą”.



– W sposób jasny i konkretny są zdefiniowane zadania tychże osób: w jaki sposób ma być sprawowana opieka nad kobietą ciężarną, w jakich warunkach powinny odbywać się porody i w jaki sposób również powinna odbywać się opieka poporodowa w środowisku domowym – mówiła Szczurek-Żelazko.



Projekt był szeroko konsultowany



Dotychczasowe standardy mają obowiązywać do końca tego roku.