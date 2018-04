Rzecznik prezydenta: Obóz dobrej zmiany dostał zadyszki, nie ma sensu się kłócić

– Sytuacja jest poważna, nie lekceważymy jej, ale podchodzimy do tego spokojnie – zapewnił rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, odnosząc się do deklaracji Marka Suskiego, który zapowiedział, że więcej nie zagłosuje na Andrzeja Dudę.

Krzysztof Łapiński zapytany w Radiu Zet o dalsze relacje między prezydentem a partią rządzącą po piątkowym wecie ws. ustawy degradacyjnej powiedział, że „jeżeli przyjmiemy założenie, że zamyka to współpracę z PiS, to będzie to złe założenie”. Przyznał jednak, że sytuacja jest poważna i przestrzegał przed jej eskalowaniem, ponieważ jego zdaniem każdy, kto dobrze życzy Polsce, „nie powinien formułować tak ekstremalnych i emocjonalnych stanowisk”.



– Proszę sobie wyobrazić, gdyby któryś z ministrów prezydenckich mówił, że nie zagłosuje na PiS, bo coś tam, coś tam. Pewnie burza byłaby duża – oceniał. – I tak obóz dobrej zmiany dostał teraz zadyszki i ma pewne problemy, więc nie ma sensu, żeby jakoś się kłócić i podgrzewać atmosferę przez emocjonalne wypowiedzi. Pax między chrześcijanami. Trzeba na spokojnie iść dalej – mówił.



Krzysztof Łapiński został również zapytany, czy prezydent w czasie prac nad ustawą zgłaszał swoje zastrzeżenia. – Prezydent powiedział, że na pewnym etapie te uwagi były zgłaszane – zapewniał Łapiński, jednak pytany o konkrety przyznał, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Ubolewał natomiast, że w projektach zmian ustawy o sądach nie uwzględniono prezydenckich uwag do poselskich poprawek. Zapewniał, że w warstwie aksjologicznej Andrzej Duda zgadza się z założeniami ustawy degradacyjnej, a zakwestionował ją ze względu na nieprecyzyjność konkretnych przepisów i brak środków odwoławczych.



– Trudno wyobrazić sobie sytuację, że członkowie WRON tracą stopnie generalskie i nie mają prawa odwołać się od tej decyzji. Proszę wyobrazić sobie, że rodziny generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego idą do sądu, mówiąc, że nie dano im prawa do obrony. Sąd przywraca stopnie i mamy groteskową sytuację. Odbieranie, dawanie i znowu odbieranie? – pytał retorycznie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: radiozet.pl

Rzecznik prezydenta został również zapytany o to, czy odsyłając ustawę o IPN do Trybunału Konstytucyjnego nie można było nie podpisać również i jej. – Ugryzę się w język – powiedział Łapiński, a dopytywany, czy wtedy Marek Suski byłby jeszcze bardziej rozczarowany, odpowiedział dziennikarzowi: „widzę, że potrafi pan czasami czytać w myślach”.W związku z wetem ws. ustawy degradacyjnej Piotr Walentynowicz, wnuk Anny Walentynowicz, zaapelował do prezydenta, by nie przemawiał na uroczystościach rocznicy smoleńskiej. Łapiński odnosząc się do tej kwestii, oświadczył, że Duda został zaproszony na pl. Piłsudskiego, będzie przemawiał i nie słyszał, by coś w tej sprawie się zmieniło.