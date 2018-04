Jarosław Sellin o konwencji PiS: Nastąpi nowe otwarcie polityczne związane z wyborami

14 kwietnia w Warszawie odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości i partii wchodzących w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy. – Nastąpi nowe otwarcie polityczne związane z wyborami samorządowymi – zapowiada wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Na antenie radiowej Jedynki wiceminister podkreślił, że program konwencji przewiduje wystąpienia liderów Zjednoczonej Prawicy oraz przedstawienie planu spotkań z obywatelami w całym kraju.



– Myśmy zapowiadali dawno, że po ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej, już za sześć dni będzie jakby nowe otwarcie polityczne, jeśli chodzi o naszą aktywność, związaną z rokiem wyborów samorządowych – więc zasadnicze przemówienia naszych liderów na tej konwencji za 10 dni i plan rozjechania się po Polsce właściwie wszystkich, również przywódców naszego środowiska, po to, żeby się spotykać z Polakami, bilansować to, co udało nam się zrobić w ciągu ponad dwóch lat władzy i przedstawiać plany na kolejne miesiące, na kolejne lata – powiedział Jarosław Sellin.

