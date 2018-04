„Kochamy Polskę” – piszą norwescy chrześcijanie i… otrzymują groźby

Organizacja Kristen Koalisjon Norge (Koalicja Chrześcijan Norwegii), która ogłosiła, że w kwietniu wręczy nagrody za obronę praw rodzin dr Katarzynie Jachimowicz i instytutowi Ordo Iuris, otrzymuje groźby. Ich autorzy grożą „wykluczeniem” i „izolacją”.

„Vi elsker Polen!” – „Kochamy Polskę” – piszą na swojej stronie internetowej działacze Kristen Koalisjon Norge, wskazując, że nasz kraj staje się punktem odniesienia dla podobnych środowisk na świecie. Organizacja w ubiegłym miesiącu wskazała laureatów tegorocznej nagrody dla obrońców praw rodzin (Familievernpris). Otrzyma ją dr Katarzyna Jachimowicz pracująca w prowincji Telemark, która za stosowanie klauzuli sumienia została zwolniona z pracy, oraz instytut Ordo Iuris, który od lat broni dzieci przed przemocą instytucjonalną w Polsce, a jakiś czas temu zaczął wspierać również rodziny nękane przez norweski „Barnevernet”.



To właśnie z tego powodu KKN ma ostatnio otrzymywać groźby „wykluczenia” i „izolacji”, również od rzekomych konserwatystów i chrześcijan. „Wszystko przez «Barnevernet» (Urząd do spraw Dzieci), dumę norweskiej socjaldemokracji, sekularyzmu i feminizmu, który do tego stopnia przeniknął do kościołów ewangelickich i luterańskich, że mało kto śmie stawić czoło złu. Wielu Norwegów czerpie środki na utrzymanie z systemu państwowej ingerencji w życie tysięcy rodzin” – tłumaczą działacze KKN.



„Płonący kartofel”



Sprawa, którą zajmuje się Ordo Iuris, jest postrzegana przez ten system jako zagrożenie. „To gorący kartofel, należy wręcz powiedzieć: płonący kartofel” – czytamy na stronie kristenkoalisjon.no. Instytut wspiera bowiem Silje Garmo, która uciekła z Norwegii z kilkutygodniową wówczas córeczką (obecnie Eira ma 14 miesięcy) i poprosiła o azyl w Polsce. Urząd do spraw Cudzoziemców pozytywnie zaopiniował wniosek, jednak ostateczną zgodę musi wydać minister spraw zagranicznych. Jeśli tak się stanie, Garmo będzie pierwszym po II wojnie światowej obywatelem Norwegii, który uzyskał azyl w kraju europejskim.

Już z tego tytułu norweskie służby są zaniepokojone. Jednak Silje Garmo dysponuje również dokumentami opisującymi działania Barnevernetu. Norweskie środowiska prorodzinne liczą na to, że jej sprawa przyczyni się do głębokich zmian. Z kolei odmowa azylu oznaczałaby praktycznie wyrok skazujący dla Garmo, a przede wszystkim dla małej Eiry.Nagrody KNN mają zostać wręczone 20 kwietnia. Uroczystość będzie transmitowana przez największy chrześcijański kanał telewizyjny w Skandynawii.