„Mieszkanie plus” w Krakowie. Wiemy, gdzie powstanie osiedle

W południowej części Krakowa ma powstać kolejne osiedle mieszkaniowe w ramach programu „Mieszkanie plus”. Chodzi o 18-hektarową działkę na krakowskich Klinach. W połowie kwietnia rusza konkurs na projekt architektoniczno-urbanistyczny. To kolejna inwestycja w ramach programu „Mieszkanie plus”.

O współpracy z krakowskim ratuszem w ramach projektu na krakowskich Klinach mówił TVP Info Włodzimierz Stasiak, prezes zarządu BGK Nieruchomości.



– Bazując na naszych doświadczeniach, które wynieśliśmy z podobnego konkursu, który realizowaliśmy z udziałem przedstawicieli miasta Warszawa, chcemy taki konkurs zorganizować również w Krakowie. Dlatego bardzo nas cieszy, że dobrze układa się nasza współpraca z ratuszem w Krakowie. Wiemy już, że władze miast zadeklarowały swój udział w zorganizowanym przez nas konkursie architektoniczno-urbanistycznym. Są już nawet wskazani przedstawiciele miasta, wśród nich jest główny architekt miasta, to nas bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że będzie to gwarancja jak najwyższej jakości wyników tego konkursu – powiedział Włodzimierz Stasiak.



Prace nad rządowym projektem „Mieszkanie plus” na antenie TVP Info ocenił ekspert Fundacji Republikańskiej Radosław Żydok: „Rząd PiS charakteryzuje się pewną sprawczością, w przeciwieństwie do tych rządów, które mieliśmy wcześniej, przez wcześniejsze kilka lat. Był problem z przekładaniem najpierw na papier, a później na rzeczywistość takich właśnie dużych strategicznych planów. Pod tym względem jest zdecydowanie lepiej, co nie znaczy, że doskonale – ocenił.

„Można było uniknąć części opóźnień”



– W temacie „Mieszkania plus” można było uniknąć dużej części opóźnień. Moim zdaniem jednak dużą słabością wykazał się resort infrastruktury, który sterował tym programem. Bardzo dobrze, że został on przeniesiony do bardziej sprawczego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wydaje mi się, że to się uda. Jest i wola polityczna, i autentyczna potrzeba ta mieszkaniowa, i to właśnie tych tańszych mieszkań dla ludzi, którzy są pozbawieni możliwości wzięcia chociażby kredytu hipotecznego. Mamy też dobre warunki gospodarcze - to też sprzyja realizacji takich programów – podsumował Żydok.



W ramach programu „Mieszkania plus” w budowie jest ponad 2 tys. lokali, kolejne 25 tys. w przygotowaniu.



Pierwsi lokatorzy mają wprowadzić się do mieszkań w II kwartale 2018 r. – wynika z danych BGK Nieruchomości. Celem programu „Mieszkania plus” jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem.



Trzonem rządowego programu są inwestycje, realizowane przez BGK Nieruchomości. Najbardziej zaawansowane prace trwają w Białej Podlaskiej oraz Jarocinie. Lokatorzy mogą tam wprowadzić się już w II kwartale 2018 r.

