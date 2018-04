„PiS wychowało dla PO kandydata na prezydenta Wrocławia”

– Pan Ujazdowski wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości, więc PiS wychowało dla Platformy Obywatelskiej kandydata na prezydenta Wrocławia – powiedziała w programie „Minęła 8” Anna Milczanowska (PiS), komentując decyzję Grzegorza Schetyny.

Szef PO poinformował we wtorek, że zarekomenduje miejskim strukturom PO poparcie Kazimierza M. Ujazdowskiego w wyborach na prezydenta Wrocławia. Obecnie prezydentem tego miasta jest wspierany przez Nowoczesną Rafał Dutkiewicz.



Schetyna dopytywany, czy kandydatura Ujazdowskiego była z Nowoczesną konsultowana, przypomniał, że na początku marca obie partie podpisały list intencyjny ws. wspólnego koalicyjnego startu w wyborach do sejmików województw.



– W dużych miastach jest trochę wyścig, kto pierwszy zarekomenduje swojego kandydata. Nie wiem, co z Rafałem Dutkiewiczem – powiedział Mirosław Maliszewski (PSL). Wskazał, że nie jest szczególnym zwolennikiem transferów politycznych, bo jeśli ktoś się wywodzi z jakiegoś środowiska, to powinien być mu wierny.

– Pamiętajmy, że pan Ujazdowski wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości, więc PiS wychowało dla Platformy Obywatelskiej kandydata na prezydenta Wrocławia – powiedziała Anna Milczanowska (PiS). Przypomniała, że jeszcze niedawno Kazimierz M. Ujazdowski krytykował Donalda Tuska. – Nie wiem, co się panu Ujazdowskiemu porobiło, niech sam odpowiada za siebie. Jest dużym chłopcem – dodała.Swojego zniesmaczenia nie kryła Agnieszka Ścigaj (Kukiz ’15). – Bardzo ubolewam, że niestety z polityki lokalnej, która jest bardzo blisko obywatela, powinna taką być, zrobiła się wielka polityka żonglowania krzesłami i stołkami. Tutaj nie liczy się pomysł, nie liczy się sposób rozwiązywania problemów, tylko jak podzielimy te stołki. Ja to rozumiem, w takich miastach jak Wrocław, dużych miastach, jest co dzielić. Tam są spółki miejskie, tam jest dużo dla swoich do obdarowania – powiedziała.