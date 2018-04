„Żadne środki fundacji nie zostały przekazane na rzecz Adama Czartoryskiego”

– Członkowie rady i zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich nie pobierają żadnego wynagrodzenia w pozostałych fundacjach. Żadne też środki nie zostały przekazane na rzecz Adama Czartoryskiego ani członków jego rodziny – powiedział w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” Maciej Radziwiłł, członek zarządu fundacji.

Radziwiłł odniósł się w ten sposób na łamach „GPC” do stawianych przez część mediów zarzutów dotyczących rzekomego zaginięcia 100 mln euro czy sugestii, że pieniądze te trafiły na prywatne konta Adama Czartoryskiego oraz innych członków zarządu i rady Fundacji Czartoryskich.



W krakowskim sądzie rejestrowym z końcem 2017 r. złożony został wniosek o likwidację Fundacji w związku z wyczerpaniem jej misji. Poinformowano też o przekazaniu zgromadzonych funduszy na rzecz nowo powstałej fundacji Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie.



– To fundacja charytatywna. Jej cele statutowe są zbieżne z celami statutu Fundacji Książąt Czartoryskich – poinformował rozmówca „GPC”. Podkreślił, że „Adam Karol Czartoryski chce, by jego nowa fundacja prowadziła działalność i w Polsce, i poza nią”, a dokładniejsze plany ogłosi w drugiej połowie kwietnia.

źródło: „Gazeta Polska Codziennie”

Maciej Radziwiłł wyjaśnił, że wybrano Liechtenstein, ponieważ „funkcjonuje tam bardzo dobre prawodawstwo dla fundacji, jest duża stabilność legislacyjna”. – Wbrew insynuacjom części mediów, Liechtenstein nie jest już uznawany przez UE za raj podatkowy. (…) W ogóle kwestie podatkowe nie leżą u podstaw decyzji, w Polsce fundacje też nie płacą podatku dochodowego – zapewnił.Pod koniec grudnia 2016 r. państwo polskie kupiło za 100 mln euro należącą do Fundacji Książąt Czartoryskich kolekcję obejmującą dzieła sztuki, w tym „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci.We wtorek Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił wniosek o otwarcie likwidacji Fundacji Książąt Czartoryskich. Postanowienie w tej sprawie zostało wydane 29 marca na posiedzeniu niejawnym. Decyzja nie jest prawomocna, wnioskodawca może złożyć w terminie 7 dni skargę.