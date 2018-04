Jarosław Kaczyński: Szanse na zakończenie sporu z KE oceniam na 80 proc.

– Planujemy dokonać uzgodnionych z Komisją Europejską zmian w przepisach dotyczących sądownictwa – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Gazetą Polską”. Jego zdaniem szanse na zakończenie sporu Polski z Komisją ws. praworządności wynoszą 80 proc. – Może się to stać niebawem – ocenił.

Kaczyński zapytany o ocenę szans na porozumienie Polski z Komisją Europejską oświadczył, że z informacji, którymi dysponuje, „wynika, że to porozumienie jest możliwe”. – Planujemy dokonać zmian w prawie uzgodnionych z KE – zapowiedział, dodając, iż nie jest to łatwe, „ale unormowanie sytuacji tego wymaga”.



PiS złożyło w Sejmie projekty dotyczące nowelizacji ustaw: o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt dotyczący przepisów o TK przewiduje, że prezes Trybunału zarządza ogłoszenie trzech nieopublikowanych wyroków TK z 2016 r. w terminie siedmiu dni od wejścia w życie tej nowelizacji.



Z kolei projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i SN zakłada m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu - minister sprawiedliwości najpierw zasięgałby opinii kolegium sądu, a jeżeli ta byłaby negatywna, zwracałby się do KRS. W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.

Możliwy przełom



Do inicjatywy posłów PiS „z najwyższą sympatią” odniósł się szef KE Jean-Claude Juncker. Nie chciał jednak przesądzić, czy propozycje te mogą oznaczać przełom w sporze między polskimi władzami a Komisją dotyczącym praworządności. Zapowiedział, że kierowana przez niego instytucja będzie analizować to, co zostanie uchwalone przez polski parlament.



Prezes PiS skomentował także sprawę nowelizacji ustawy o IPN, która wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela i USA. Stwierdził, że w tym przypadku sprawa „nie jest taka prosta”.



– W tle jest także kwestia roszczeń, bo chociaż może nie ma bezpośredniego związku między tymi sprawami – chcę wierzyć, że go nie ma – to jednak zbieżność czasowa jest oczywista. Chodzi o mienie obywateli RP narodowości żydowskiej, którzy zginęli z rąk Niemców w czasie wojny i nie pozostawili spadkobierców – zaznaczył Kaczyński. – Co do samej nowelizacji ustawy o IPN mogę powiedzieć tyle, że jest ona obowiązującym w Polsce prawem. Nie wiem, jaką decyzję podejmie Trybunał Konstytucyjny, zobaczymy – dodał.

źródło: PAP, „Gazeta Polska”

Kaczyński został spytany również o kwestię reparacji. Podkreślił, że „w żadnym wypadku nie możemy zaakceptować sytuacji, w której nie otrzymaliśmy rekompensaty nie tylko za niemieckie zbrodnie, lecz także za skutki działań ZSRS wobec Polski, na które Zachód się zgadzał”.