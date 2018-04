Początek wojny gospodarczej? Chińskie produkty objęte cłami zaporowymi

Stany Zjednoczone opublikowały listę chińskich produktów, które planują obłożyć 25-procentowymi cłami zaporowymi. Ich łączna wartość wynosi około 50 mld dolarów. Zapowiadane posunięcie Waszyngtonu skrytykował Pekin.

Chiny nałożyły cła na 128 amerykańskich towarów Chiński resort handlu ogłosił objęcie 128 amerykańskich towarów cłami sięgającymi 25 proc. Postanowienie o nałożeniu taryf wchodzi w życie w... zobacz więcej

Opublikowana przez Biały Dom lista zawiera 1300 kategorii produktów. Są wśród nich pojazdy elektryczne, półprzewodniki, sprzęt medyczny, leki, produkty chemiczne i narzędzia. Na liście znajdują się także dobra konsumpcyjne, takie jak zmywarki, odbiorniki telewizyjne i części samochodowe.



Zapowiadane wcześniej cła nie obejmą natomiast powszechnie kupowanych w USA chińskich produktów jak buty, odzież, meble i telefony komórkowe. Nałożenie na nie ceł mogłoby bowiem spowodować wzrost cen i niezadowolenie milionów amerykańskich klientów.



Mają czas do maja



Ogłoszone przez rząd USA cła nie wejdą w życie natychmiast. Amerykańscy importerzy mają do połowy maja czas na zgłoszenie zastrzeżeń.



Władze w Pekinie skrytykowały posunięcie Waszyngtonu. Chiński rząd określił zapowiedziane cła mianem „nierealistycznego i protekcjonistycznego kroku, który jest sprzeczny z regułami handlu międzynarodowego”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, PAP

W niedzielę Chiny ogłosiły wprowadzenie 15- i 25-procentowych ceł na 128 amerykańskich towarów, których import do ChRL wyceniany jest na 3 mld dolarów rocznie, w tym mrożonej wieprzowiny, owoców, wina i rur stalowych. Była to odpowiedź na amerykańskie taryfy na stal i aluminium, z których czasowo wyłączono wiele krajów, ale nie Chiny.W ubiegłym roku Stany Zjednoczone miały 375 mld dolarów deficytu w handlu z Chinami. Prezydent Donald Trump chce go zmniejszyć o 100 mld dolarów.