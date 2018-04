Eksperci zapowiadają spadek cen żywności. Które artykuły potanieją?

Po galopujących podwyżkach cen żywności z ubiegłego roku nie ma już śladu. Do końca czerwca jaja potanieją o 21 proc., a mleko o 8 proc. – informuje „Rzeczpospolita”.

Analitycy z banku BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Credit Agricole, PKO BP i Alior Banku przygotowali dla dziennika prognozy cen podstawowych surowców rolnych. Przy użyciu algorytmów, swojego doświadczenia i wieści z rynku starają się wskazać, jak w ciągu najbliższego miesiąca, kwartału i roku zmienią się koszty mleka, zbóż, mięsa, jaj czy cukru. Tym razem mają dla konsumentów głównie dobre wieści.



Zdecydowanymi liderami spadków cen będą: jaja i mleko. Ze względu na aferę z fipronilem w Europie Zachodniej i likwidacją tamtejszych stad niosek polskie jaja biły w ubiegłym roku rekordy eksportu, co przełożyło się na podwyżkę cen. Teraz sytuacja wraca do normy, co – jednak sądząc po prognozowanych spadkach – zajmie jeszcze trochę czasu.



– W związku z odbudową stad na zachodzie Europy spodziewamy się dalszego spadku cen jaj – tłumaczy Łukasz Czech, analityk z BGŻ BNP Paribas. Gazeta dodaje, że na koniec czerwca ceny mają spaść w porównaniu do lutego o 21 proc., za setkę jaj zapłacimy od 23,9 zł do 29,45 zł. Dla porównania – pod koniec października 2017 roku średnia cena 100 jaj wynosiła 50 zł.

źródło: PAP, „Rzeczpospolita”

Dziennik wskazuje, że mleko w grudniu kosztowało w skupie 152 zł za hektolitr, a w lutym już 135 zł. Analitycy prognozują dalsze spadki: pod koniec kwietnia mleko może zejść poniżej 130 zł. Największe spadki prognozuje Jakub Olipra z Credit Agricole, który przewiduje, że na koniec czerwca mleko może kosztować nawet 116,1 zł.