Dzieci coraz częściej zaniedbywane. Rośnie liczba przestępstw

W ubiegłym roku odnotowano blisko pół tysiąca przestępstw związanych z brakiem opieki nad dziećmi. „Rzeczpospolita” informuje, że to prawie 100 więcej niż rok wcześniej.

Ostatnim głośnym przypadkiem było porzucenie na klatce schodowej w Katowicach 3-letniego Dominika. Sprawa chłopca cierpiącego prawdopodobnie na autyzm wstrząsnęła opinią publiczną.



Malec znaleziony na klatce schodowej bloku był roztrzęsiony, biegał po korytarzu, bił się rękami po głowie, nie potrafił powiedzieć, jak się nazywa ani jak znalazł się na schodach. Tożsamość chłopca ustalono po opublikowaniu jego zdjęcia. Dominika rozpoznała babcia.



Policja szybko zatrzymała matkę chłopca, 27-letnią Marlenę L. W środę kobietę przesłucha prokurator i postawi jej zarzut. Zatrzymano również jej 21-letniego partnera, który był z nią, kiedy porzucała swojego syna.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Rzeczpospolita”

To jeden z wielu drastycznych przypadków zaniedbywania dziecka, których niestety przybywa. – O ile w 2016 roku było 404 takich przestępstw, to w ubiegłym już 498, czyli prawie o sto więcej – mówi mł. insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.Nieodpowiedzialni rodzice za zaniedbania w opiece i narażenie dziecka na utratę życia lub zdrowia (art. 160 par. 2 Kodeksu karnego) sami narażają się na zarzuty. Za to przestępstwo grozi do pięciu lat więzienia.