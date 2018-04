Rosjanie będą mogli legalnie zbierać chrust. Wkrótce może także grzyby i jagody

Rosyjska Duma Państwowa przyjęła ustawę, która zezwala na „swobodne zbieranie chrustu na własne potrzeby”. Telewizja Biełsat wskazuje, że obywatele będą musieli jeszcze poczekać, zanim skorzystają dobrodziejstw ustawy.

Nowelizacja Kodeksu leśnego zezwala wszystkim potrzebującym na zbieranie i przygotowywanie na opał przewróconych w lesie pni drzew lub ich części, np. gałęzi i sęków. Zastrzeżono jednak, że mogą być one wykorzystane tylko na własne potrzeby.



Nowe przepisy, które przyjęto po trzecim czytaniu, wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku.



Obecnie, aby zbierać chrust w rosyjskich lasach i nie narazić się służbom, należy zawierać umowy kupna-sprzedaży o zakupie nasadzeń leśnych. Nowelizacja wyłączyła chrust z kategorii drewna, dzięki czemu obywatele będą mogli bez przeszkód go zbierać, aby ogrzewać swoje domy. Parlamentarzyści przyznają, że rozwiązuje to „problem socjalny”.



To nie koniec zmian w Kodeksie leśnym przyczyniających się do wzrostu dobrobytu obywateli. W planach jest przyjęcie podobnej ustawy zezwalającej na swobodne zbieranie w lasach jagód i grzybów.

