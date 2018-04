Tragedia na drodze. Kierowca śmiertelnie potrącił dwie nastolatki

Tragiczny wypadek niedaleko Biskupca. Kierujący audi potrącił na drodze powiatowej dwie nastolatki i miał uciec. Jedna zginęła na miejscu, druga zmarła w drodze do szpitala. W rozmowie z portalem tvp.info dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Mieście Lubawskim powiedział, że kierowca był trzeźwy.

Do wypadku doszło we wtorek około godz. 20 w miejscowości Łąkorz. St. sierż. Izabela Niedźwiedzka-Pardela wskazała na antenie Radia Olsztyn, że dwie nastoletnie dziewczyny, najprawdopodobniej jadąc na rolkach drogą powiatową, zostały potrącone przez kierowcę audi.



Jedna z 16-letnich dziewczynek, mimo reanimacji, zmarła na miejscu. Jej rówieśniczka została przewieziona do Bielic, skąd śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego miał ją zabrać do szpitala w Grudziądzu. Niestety, mimo wysiłków ratowników zmarła.



Kierowca audi został przewieziony do komendy policji w Nowym Mieście Lubawskim. Dyżurny powiedział portalowi tvp.info, że mężczyzna zostanie przesłuchany rano.



Droga powiatowa w Łąkorzy była przez kilka godzin całkowicie zablokowana. Zorganizowano objazdy. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

