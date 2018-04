Macierewicz: Można się zastanowić, czy prezydent nie powrócił do formuły „grubej kreski”

– Można się zastanowić, czy prezydent Andrzej Duda, wetując tzw. ustawę degradacyjną, nie powrócił do formuły „grubej kreski”, wynikającej z Okrągłego Stołu, że pewne osoby, pewna formacja polityczna, będzie do śmierci chroniona – ocenił na antenie TV Republika były szef MON Antoni Macierewicz.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił w miniony piątek, że zdecydował o zawetowaniu tzw. ustawy degradacyjnej. Ustawa pozbawia stopni wojskowych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i daje możliwość pozbawiania takich stopni osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”.



We wtorek poseł Macierewicz pytany o ocenę decyzji prezydenta zaznaczył, że „skala wypowiedzi wszystkich osób publicznych” ws. decyzji Andrzeja Dudy, pokazuje, że „reakcje były bardzo, bardzo oględne, umiarkowane”.



– Być może w ogóle niedotykające, niepokazujące skali dramatu, jaki przed nami postawił pan prezydent. Bo w istocie można się zastanowić, czy pan prezydent, który jako polityk nie miał możliwości uczestniczenia w Okrągłym Stole, nie powrócił do tej formuły „grubej kreski”, wynikającej z Okrągłego Stołu, że pewne osoby, pewna formacja polityczna będzie do śmierci chroniona – przekonywał.

#wieszwiecej Polub nas

Jak zauważył, wszyscy, którzy znają arytmetykę sejmową, mają świadomość, że aby odrzucić weto prezydenta, potrzeba będzie w Sejmie większości kwalifikowanej 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Macierewicz dodał, że to sprawia, że w sprawie weta „decydować będzie PSL, a przede wszystkim PO”. – Panie i panowie z Platformy, których stosunek do problemu „grubej kreski” jest powszechnie znany, oczywisty i nie ukrywany – dowodził.– Chciałbym podkreślić, że chociaż to jest historia całego narodu polskiego i los całego narodu polskiego, to sprawa w szczególności dotyczy wojska i jego morale. To morale zostało w ten sposób zakwestionowane, można powiedzieć: do samego dna – ocenił.

Kto był bohaterem?



Według niego po decyzji prezydenta „znowu nie można powiedzieć, czy rację mieli ci, którzy walczyli o niepodległość, czy ci, którzy wraz z Sowietami niepodległość Polski niszczyli”. Przekonywał, że obecnie „został postawiony znak zapytania dla każdego normalnego żołnierza, kto był bohaterem, a kto nie”.



Dopytywany, „skąd taka oględność reakcji polityków” na decyzję prezydenta, Macierewicz odparł, że wynika ona „z naturalnego szacunku do prezydenta, który wszyscy staramy się zachować”, ale też „z powodu swoistego szoku poznawczego”.



– Wydaje mi się, że mało kto ze środowiska obozu patriotycznego zdawał sobie sprawę, bardzo długo, że głosując na pana prezydenta Andrzeja Dudę, głosuje za właśnie takim postawieniem sprawy związanej z wojskiem, odpowiedzialnością za okupację sowiecką i sposobem wyjścia z tej okupacji. (...) Oznacza to, że mamy znowu przed sobą lata dochodzenia do tego, by Polska, oczywiście w wymiarze moralnym, etycznym, była niepodległa, że to jest jeszcze przed nami – mówił poseł PiS.



Pytany, czy jego zdaniem Polacy, stawiając na Andrzeja Dudę jako prezydenta, dokonali złego wyboru historycznego, odparł, że nie chce tego teraz formułować, „bo to byłoby zbyt ocenne”. – Ale niewątpliwie była sekwencja wydarzeń, bo niewątpliwie jest to zwieńczenie, a może jeszcze nie zwieńczenie, bo jest pytanie, czy możemy się spodziewać kolejnych kroków, może to nie jest koniec – powiedział Macierewicz. Według niego doszło do „całej serii wydarzeń, która cofa Polskę na drodze odzyskiwania pełnej tożsamości historycznej, moralnej, niepodległościowej”.

Czekanie na wyniki



Na antenie TV Republika były szef MON zapewnił również, że „techniczny raport podkomisji smoleńskiej wkrótce zostanie udostępniony opinii publicznej”. – Raportu końcowego jeszcze nie ma, bo trwają badania amerykańskich ekspertów i nie ma jeszcze wyników badań po sekcjach ofiar katastrofy – wyjaśnił.



Dopytywany o termin, w jakim mają być zakończone badania zespołu z Narodowego Instytutu Badań Lotniczych Wichita, powiedział, że to „jest perspektywa roku”. – To wynika z umowy, jaką zawarliśmy, i w tej umowie ten Instytut zobowiązuje się do przeprowadzenia całej sekwencji analiz, badań i przedstawienia ich wyników w kolejnych etapach. Ale ostatni, wieńczący ich pracę, ma mieć miejsce mniej więcej za 10 miesięcy – zaznaczył.



Macierewicz był pytany, czy jego zdaniem w kontekście próby otrucia Siergieja Skripala w brytyjskim Salisbury, może powstać grunt do „umiędzynarodowienia” sprawy katastrofy smoleńskiej, mimo że Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” stwierdził, że jego stanowisko ws. pomocy zagranicznej dot. wyjaśniania tragedii jest niezmienne. – Naiwnością jest sądzić, że ktokolwiek za nas dojdzie do prawdy o przyczynach śmierci delegacji z moim śp. bratem na czele – powiedział prezes PiS.



Były szef MON powiedział, że nie chce się ustosunkowywać do wypowiedzi prezesa PiS. Zaznaczył, że ostatnio w mediach międzynarodowych dostrzegł „spektakularny powrót na łamy problematyki sprawy smoleńskiej”.