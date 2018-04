„GPC”: Wyjazd członków komisji Millera do Rosji fikcją

Dziennik „Gazeta Polska Codziennie” dotarł do całości zapisów posiedzeń komisji Jerzego Millera. Według gazety, ma z nich wynikać, że „kluczowy członek komisji obiecał Rosjanom milczenie, a fundamentalne wyliczenia zostały naciągane tak, aby pasowały do wersji MAK-u”.

W artykule wskazano, że członkowie komisji byłego szefa MSWiA mieli stwierdzić, że podczas opracowywania raportu opierali się na „niewiarygodnych dokumentach”.



Gazeta przypomniała, że w 2016 roku opublikowała notatkę służbową podpisaną przez Stanisława Żurkowskiego, ówczesnego przewodniczącego Podkomisji Technicznej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Ma z niej wynikać, że eksperci podkomisji mieli pojechać do Rosji i zbadać wrak tupolewa.



W ocenie „GPC” wyjazd do Rosji miał być „czystą fikcją”, a przedstawiciele strony polskiej „nie wykonali nawet czynności, które byłyby możliwe do przeprowadzenia bez zgody Rosjan”.

