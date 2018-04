Podrabiali tytoń na skalę przemysłową. Wpadli na gorącym uczynku

Dwie profesjonalne linie do cięcia, suszenia i nawilżania tytoniu zlikwidowali policjanci CBŚP i funkcjonariusze KAS w dawnej hali fabrycznej w Sosnowcu. W nielegalnej krajalni zabezpieczono 2,5 tony suszu tytoniowego oraz ponad 3 tony tytoniu do palenia o wartości ponad 2 mln zł. Kolejne kilkaset tysięcy złotych były warte maszyny.

Nielegalną krajalnię tytoniu namierzyli funkcjonariusze krakowskiego CBŚP oraz śląskiej i dolnośląskiej Służby Celno-Skarbowej. Fabryka działała co najmniej kilka miesięcy. Przestępcy ulokowali ją w starej hali fabrycznej w Sosnowcu.



Superszybka maszyna



Mundurowi wkroczyli do fabryki w momencie, gdy trwała w niej praca. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch młodych mężczyzn doglądających produkcji.

– W hali znajdowały się dwie profesjonalne linie do cięcia, suszenia i nawilżania tytoniu. Śledczy szacują, że wydajność zabezpieczonych maszyn mogła wynosić nawet do 3 ton na godzinę, co jest porównywalne z parametrami urządzeń stosowanych przez legalnych producentów takiego towaru – wyjaśniła kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.



Na miejscu znaleziono także blisko 2,5 tony suszu tytoniowego oraz ponad 3 tony tytoniu do palenia, wartych około 2 milionów zł. Przestępcy dodawali do tytoniu specjalne substancje smakowo-zapachowe, aby ich podróbki przypominały oryginalne wyroby.



Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że towar miał być rozprowadzany na targowiskach i bazarach Śląska i Zagłębia, a część miała trafić do Europy Zachodniej. Policjanci ostrzegają przed kupnem tytoniu czy papierosów po „okazyjnych” cenach. Wskazują bowiem, że podróbki mogą zawierać znacznie wyższy poziom substancji smolistych, nikotyny, tlenku węgla, ołowiu, a nawet kadmu i arszeniku.

#wieszwiecej Polub nas