Strzelanina w siedzibie Youtube. „Aktywna sytuacja”

W kalifornijskiej siedzibie firmy Youtube doszło do strzelaniny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że są zabici. Policja ostrzega mieszkańców, żeby nie zbliżali się w okolice kompleksu w San Bruno leżącego na południe od San Francisco.

Reuters podaje, że funkcjonariusze zostali wezwani przez jednego z pracowników biurowca do „aktywnej sytuacji”, co oznacza, że strzelec lub strzelcy nadal znajdują się na wolności. Więcej szczegółów nie podano.



Agencja wskazała, że jedna z lokalnych telewizji pokazuje pracowników firmy opuszczających budynek z podniesionymi rękami. Wiadomo, że niektórzy zabarykadowali się w biurach.



„Braliśmy udział w spotkaniu i usłyszeliśmy biegnących ludzi, poczuliśmy też, że trzęsie się podłoga. Najpierw pomyślałem, że to trzęsienie ziemi” – napisał na Twitterze Todd Sherman, product manager firmy Youtube.



Policja za pomocą Twittera ostrzegła okolicznych mieszkańców, aby osoby postronne nie zbliżały sie w rejon, w którym trwa akcja.

źródło: Reuters, IAR

Szpital w San Francisco informuje, że trafiły tam pierwsze ofiary strzelaniny. Na razie nie jest znana liczba poszkodowanych i w jakim są stanie. Szpital Uniwersytetu Stanforda podaje, że spodziewa się czterech-pięciu poszkodowanych w incydencie.„Współpracujemy z policją i kolejne informacje podamy tak szybko, jak tylko będzie to możliwe” – napisano na Twitterze firmy Google, która jest właścicielem Youtube'a.