Strzelanina w siedzibie firmy YouTube. Sprawczyni popełniła samobójstwo

W kalifornijskiej siedzibie firmy YouTube doszło do strzelaniny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że są zabici. Policja ostrzega mieszkańców, żeby nie zbliżali się w okolice kompleksu w San Bruno leżącego na południe od San Francisco.

Miejscowa policja podała, że napastnikiem mogła być kobieta, która zmarła w wyniku ran postrzałowych. Według policji, popełniła samobójstwo. Na miejscu opatrywane są trzy osoby.



Reuters poinformował, że funkcjonariusze zostali wezwani przez kilkoro pracowników biurowca do „aktywnej sytuacji”, co oznacza, że strzelec lub strzelcy nadal znajdowali się na wolności. Jedna z lokalnych telewizji pokazała pracowników firmy opuszczających budynek z podniesionymi rękami. Wiadomo, że niektórzy zabarykadowali się w biurach.



Jak trzęsienie ziemi



„Braliśmy udział w spotkaniu i usłyszeliśmy biegnących ludzi, poczuliśmy też, że trzęsie się podłoga. Najpierw pomyślałem, że to trzęsienie ziemi” – napisał na Twitterze Todd Sherman, product manager firmy YouTube.



Policja za pomocą Twittera ostrzegła okolicznych mieszkańców, aby osoby postronne nie zbliżały się w rejon, w którym trwa akcja.



Szpital w San Francisco informuje, że trafiły tam pierwsze ofiary strzelaniny. Jedna z nich jest w stanie krytycznym. Na razie nie jest znana liczba poszkodowanych i w jakim są stanie. Szpital Uniwersytetu Stanforda podaje, że spodziewa się czterech-pięciu poszkodowanych w incydencie.

„Współpracujemy z policją i kolejne informacje podamy tak szybko, jak tylko będzie to możliwe” – napisano na Twitterze firmy Google, która jest właścicielem YouTube'a.Na razie nic nie wskazuje na to, by strzelanina miała związek z terroryzmem, ale prowadzący śledztwo nie wykluczają żadnego scenariusza. Policja jest przekonana, że nie ma dodatkowych sprawców. Motywy działania kobiety nie są na razie znane. O wydarzeniach w San Bruno został poinformowany prezydent Donald Trump.