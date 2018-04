Poszedł na wieczerzę paschalną. Ściągnął na swoją partię oskarżenia o antysemityzm

Lider Partii Pracy, Jeremy Cobryn, uczestniczył w wieczerzy sederowej zaproszony przez jedną z żydowskich organizacji. Inni Żydzi uznali ten akt za antysemicki. Teraz przywódca brytyjskiej opozycji musi się tłumaczyć z tych oskarżeń. I nie tylko on. Na członków stronnictwa złożono ponad 70 skarg w związku z antysemityzmem.

Jeremy Corbyn został szefem partii w 2015 r. po przegranych wyborach do Izby Gmin. Jest znany ze swojego poparcia dla Palestyńczyków i krytyki pod adresem Izraela. Podczas ostatniego święta Paschy Cobryn wziął udział w wieczerzy sederowej z przedstawicielami ruchu Jewdas, określanego mianem „kontrowersyjnego” i będącego w konflikcie z głównymi organizacjami żydowskimi. Seder to pierwszy wieczór święta Paschy.



– Poszedłem na bardzo interesującą i miłą kolację sederową, gdzie spędziłem wiele czasu rozmawiając z młodymi Żydami o ich życiu w Wielkiej Brytanii, doświadczeniach antysemityzmu i o tym, jak patrzą na przyszłość naszego kraju. Myślę, że to dokładnie to, co powinni robić polityczni przywódcy: słuchać ludzi – tłumaczył swoje postępowanie Corbyn.



Tymczasem przedstawiciele głównego nurtu środowisk żydowskich oraz żydowskiej prawicy uważają, że ostentacyjne wsparcie udzielone przez polityka organizacji, która określa państwo Izrael mianem „kupy parującego gnoju” i nawołuje do jego likwidacji, jest właśnie przejawem wrogości wobec Żydów.

Zdaniem mediów – nie jedynym. Dziennikarze dotarli do historii sprzed kilku lat, kiedy to na Facebooku zamieszczono zdjęcie muralu ze wschodniego Londynu. Krytycy twierdzili, że ma on antysemicki wydźwięk i sugeruje, że Żydzi kontrolują świat. Corbyn zamieścił wpis, w którym bronił autorów muralu. Okazało się ponadto, że polityk jest członkiem co najmniej kilku grup dyskusyjnych, w których pojawiały się treści antysemickie. Fala krytyki sprawiła, że usunął swoje konto w serwisie.Reporterzy zaczęli się przyglądać również innym laburzystom. W ciągu ostatnich tygodni media opublikowały niektóre z ponad 70 skarg składanych m.in. na radnych i przedstawicieli regionalnych struktur Partii Pracy, a dotyczących ich antysemickich poglądów. Większość z tych skarg nie została nigdy rozpatrzona, ponadto w niektórych przypadkach oskarżani o antysemityzm działacze będą mogli startować w wyborach samorządowych w przyszłym miesiącu.W ubiegłym tygodniu pod brytyjskim parlamentem najważniejsze organizacje żydowskie zorganizowały protest pod hasłem „Dość!”, domagając się natychmiastowej reakcji ze strony władz laburzystów. Wzięło w nim udział 1500 osób.Wówczas Corbyn przeprosił za przypadki antysemityzmu w partii i „absolutnie je potępił”. – Chcę jasno powiedzieć, że nie będę tolerował żadnej formy antysemityzmu, która pojawia się wewnątrz lub na marginesie naszego ruchu” – oświadczył.O tym, że problem marginalny nie jest, są przekonani działacze młodzieżówki Momentum, która popiera Corbyna. „Oskarżenia o antysemityzm nie powinny i nie mogą być odrzucane jako zwykłe prawicowe pomówienia” – pisze Momentum w wydanym wczoraj oświadczeniu, dodając, że problem „jest szerszy (...) niż wielu z nas zdawało sobie z tego sprawę jeszcze kilka miesięcy temu”.

W tej sytuacji udziałem w wieczerzy sederowej organizacji Jewdas Corbyn dolał oliwy do ognia kontrowersji . Sama Jewdas atakuje najważniejsze organizacje żydowskie również i za to, że oskarżając Partię Pracy o antysemityzm, „rozgrywają niebezpieczne gierki” wynikające z ich politycznych sympatii. Zaś Corbyn pytany o to spotkanie podkreślał, że nie żałuje tej decyzji „w najmniejszym stopniu”.



– Jak możemy traktować poważnie jego zapowiedzi dotyczące sojuszniczego wsparcia w walce z antysemityzmem? – pytał w związku z tym przewodniczący Zarządu Przedstawicieli Brytyjskich Żydów Jonathan Arkush. Zaś ruch Jewish Labour Movement, skupiający laburzystów przyznających się do żydowskich korzeni, mówi o „najgorszym tygodniu w historii relacji między partią a społecznością żydowską”.



Rzecznik Corbyna podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że polityk wziął udział w tym wydarzeniu jako osoba prywatna i nie reprezentował Partii Pracy.