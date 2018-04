Rzecznik SN: Ktoś, kto kradnie, nie może być sędzią

– Jeśli sędzia kradnie – obojętnie jaka to będzie rzecz, jakiej wartości – to moim zdaniem on traci legitymację, żeby być sędzią – powiedział w programie „Minęła 20” Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego.