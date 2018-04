Rzecznik SN: Ktoś, kto kradnie, nie może być sędzią

– Jeśli sędzia kradnie – obojętnie jaka to będzie rzecz, jakiej wartości – to moim zdaniem on traci legitymację, żeby być sędzią – powiedział w programie „Minęła 20” Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego.

W Stanach Zjednoczonych zatrzymany został ostatnio sędzia, który dwa dni wcześniej z domu swojej sąsiadki wyniósł bieliznę. Został oskarżony o włamanie. Prowadzący program Michał Rachoń zwrócił uwagę, że nie było słychać o protestach w środowiskach sędziowskich w Stanach Zjednoczonych w związku z tą sprawą. Przypomniał sprawę polskiego sędziego, Mirosława Topyły, którego Sąd Najwyższy uniewinnił w sprawie dyscyplinarnej od zarzutu kradzieży 50 zł.



– Ktoś, kto kradnie, nie może być sędzią i należy go jak najszybciej pociągnąć do odpowiedzialności – powiedział sędzia Michał Laskowski, zwracając jednocześnie uwagę, że w sprawie sędziego Topyły sąd po ocenie całości materiału uznał, że w jego przypadku to nie była kradzież.

źródło: TVP Info

– Radziłbym każdemu, aby przyjrzał się temu materiałowi, cały jest dostępny na naszej stronie. Można mieć oczywiście różne zdania, ja też jestem pełen wątpliwości. Nie znam tak dokładnie tej sprawy. Natomiast jeśli ktoś kradnie, sędzia kradnie – obojętnie jaka to będzie rzecz, jakiej wartości – to moim zdaniem on traci legitymację, żeby być sędzią – powiedział gość TVP Info.