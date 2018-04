Trump krytykuje Niemcy za wspieranie Nord Stream 2

Prezydent USA Donald Trump skrytykował we wtorek Niemcy za poparcie dla rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. – Niemcy pompują miliardy do Rosji – powiedział Trump, który spotkał się w Białym Domu z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.

Trump zarzucił Niemcom, że przeznaczając tylko 1 proc. PKB na obronność, nie realizują obecnie swych zobowiązań wobec NATO, natomiast wspierają Rosję w kwestii Nord Stream 2.



Nord Stream 2 to projekt dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie o mocy przesyłowej 55 mld m sześc. surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 r.; w tym samym roku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się projektowi.



Realizację projektu może opóźnić stanowisko Danii, której rząd wprowadził przepisy pozwalające ministrowi spraw zagranicznych odmówić zgody na układanie gazociągów na duńskich wodach ze względów bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Inwestycji nie sprzyjają też prace nad rewizją unijnej dyrektywy gazowej. Dwa tygodnie temu Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego przyjęła stanowisko popierające projekt zmian w tej dyrektywie, który jest wymierzony w Nord Stream 2.

