„Janie Rulewski, proszę, zamilcz! Działałem dla dobra Polski, a ty ją sprzedawałeś”

– Janie Rulewski, proszę, zamilcz! Uznajesz się za zwycięzcę, a jesteś kompromitacją i hańbą pierwszej Solidarności. Ja się wstydzę, że myśmy byli kiedyś razem, obok siebie. Zamilcz! Ja działałem dla dobra Polski, a ty Polskę sprzedawałeś – powiedział w programie „Minęła 20” antykomunistyczny opozycjonista Andrzej Rozpłochowski, zwracając się do senatora PO.

Dodał, że ustawa degradacyjna miała szczególne znaczenie dla ofiar stanu wojennego. Zaznaczył, że mimo tego, iż nie udało się skazać członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego przed sądem, to powinno się ustalić chociażby symboliczną sprawiedliwość, odbierając im stopnie generalskie. – Ofiary tych ludzi ciągle płaczą, domagają się ukarania – powiedział opozycjonista.



Senator Jan Rulewski, odpowiadając na słowa Andrzeja Rozpłochowskiego, stwierdził, że należy się bardziej skupić na ofiarach niż sprawcach, „żeby zetrzeć to, co było złe u Wojciecha Jaruzelskiego”.



Ryszard Majdzik, działacz opozycji antykomunistycznej oraz związkowiec, dodał, że należy uczyć w szkołach prawdziwej historii. – Mam taką nadzieję, że wreszcie będzie się w szkołach młodzież uczyło prawdziwej historii o mordercach i bandytach z WRON-u. O Jaruzelskim i Kiszczaku, i innych zbrodniarzach – powiedział.

