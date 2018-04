„Jeśli pani Gersdorf zwoła posiedzenie KRS, w przyszłości może za to odpowiedzieć”

– Jestem wielkim przeciwnikiem walki z trzecią władzą. Albo się wierzy sądom, albo się nie wierzy. Tu nie ma środkowej decyzji. My nie jesteśmy od oceniania, czy wyroki są dobre, czy złe. Moim zdaniem pani Gersdorf jeżeli zwoła posiedzenie KRS, to będzie na tej samej ławce i będzie miała tę samą odpowiedzialność co PiS. Boję się, że kiedyś będzie musiała odpowiedzieć za taką decyzję – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Grzegorz Furgo z PO.