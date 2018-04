„Jeśli pani Gersdorf zwoła posiedzenie KRS, w przyszłości może za to odpowiedzieć”

– Jestem wielkim przeciwnikiem walki z trzecią władzą. Albo się wierzy sądom, albo się nie wierzy. Tu nie ma środkowej decyzji. My nie jesteśmy od oceniania, czy wyroki są dobre, czy złe. Moim zdaniem pani Gersdorf jeżeli zwoła posiedzenie KRS, to będzie na tej samej ławce i będzie miała tę samą odpowiedzialność co PiS. Boję się, że kiedyś będzie musiała odpowiedzieć za taką decyzję – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Grzegorz Furgo z PO.

Dodał, że taka decyzja byłaby „podpisaniem się pod projektem PiS-u, a ta partia to bezwzględnie wobec pani Gersdorf wykorzysta”.



Waldemar Buda z PiS stwierdził, że „zwołanie pierwszego posiedzenia KRS to nie jest największy problem”. – Myślę, że spokojnie sobie z tym poradzimy, chociażby poprzez projekt ustawy, który przedłożyliśmy, ale na razie go wstrzymaliśmy, jeśli chodzi o prace legislacyjne – zaznaczył.



Zarzucił też opozycji brak konsekwencji, bo rząd jest z każdej strony naciskany do cofnięcia się w sporze z KE i wycofania się z niektórych zmian reformujących wymiar sprawiedliwości, „natomiast od pani prezes Gersdorf oczekuje się, by żadnych ustępstw nie podejmować”.

