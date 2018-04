Zagapił się i wjechał w samochody. Karambol na AOW, gigantyczne korki

11 samochodów uczestniczyło w karambolu na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia tuż przed węzłem Wrocław Stadion. Jedenastu rannych przewieziono do szpitali. AOW to na tym odcinku główna arteria drogowa z Karkonoszy w głąb Polski, m.in. w kierunku Warszawy i Poznania. Policja radzi omijać korek przez miasto.

Do wypadku doszło około stu metrów przed zjazdem na węźle Wrocław-Stadion. – Nie jesteśmy jeszcze pewni przyczyn wypadku, ale podejrzewamy, że kierowca ciężarówki zagapił się i uderzył w samochody oczekujące na zjazd z autostrady. Nastąpiła reakcja łańcuchowa. Uderzony samochód uderzał w pojazd poprzedzający i tak dalej – wyjaśnił portalowi tvp.info nadkom. Krzysztof Zaborowski z sekcji prasowej dolnośląskiej policji. W wyniku zdarzenia jedenaście osób zostało rannych. Zostali oni przewiezieni do wrocławskich szpitali.



– Warunki atmosferyczne są dobre, ale pamiętajmy również o warunkach drogowych – uczula nadkom. Zaborowski. – Jeśli ruch jest intensywny, zredukujmy prędkość. Dzięki temu będziemy mieli więcej czasu na reakcję – dodał.



Ruch na Dolnym Śląsku był rzeczywiście intensywny, a we wcześniejszych godzinach doszło też to kilku kolizji, które już powodowały zatory. Po południu na ruch spowodowany powrotami z ferii świątecznych nałożyły się powroty z pracy.

źródło: portal tvp.info

Teraz dodatkowym utrudnieniem jest wypadek. Policjanci jeszcze przez ponad godzinę będą prowadzili na miejscu czynności wyjaśniające przyczyny wypadku. Ruch w stronę Warszawy i Poznania odbywa się jednym pasem, od węzła Wrocław-Lotnisko funkcjonariusze kierują pojazdy ulicą Graniczną, zaś osoby zbliżające się dopiero do Wrocławia z zachodu i południa mogą kierować się autostradą A4 do węzła Bielany i dalej dawnym tranzytem przez miasto.