Sprawcy eksplozji na cmentarzu Orląt zatrzymani. „Za incydentem stoją rosyjskie służby specjalne”

O zatrzymaniu sprawców wybuchu na cmentarzu Obrońców Lwowa, do którego doszło 13 marca, poinformowała we wtorek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Szef SBU Wasyl Hrycak oświadczył, że za incydentem stały rosyjskie służby specjalne.

– W tych dniach pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymali dwóch sprawców wybuchu na polskim cmentarzu Orląt, na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, którzy podpalili także polski autobus turystyczny – przekazało biuro prasowe SBU.



– Według naszych informacji akty terrorystyczne były finansowane przez otoczenie zbiegłego (do Rosji – red.) byłego prezydenta (Wiktora Janukowycza – red.) pod kuratelą rosyjskich służb specjalnych – oświadczył Hrycak podczas wizyty w obwodzie odeskim.

źródło: pap

14 marca br. ukraińskie media doniosły, że dzień wcześniej na cmentarzu Orląt doszło do niewielkiej eksplozji, w wyniku której nikt nie odniósł obrażeń i nie zostały uszkodzone nagrobki. Dyrektor Muzeum „Cmentarz Łyczakowski” Mychajło Nahaj informował wtedy, że wybuch miał miejsce na trawniku w odległości 15 metrów od pomieszczeń gospodarczych nekropolii.– Wygląda na to, że przez mur ktoś rzucił na trawnik niezidentyfikowany przedmiot. (...) Od siły wybuchu powstał dołek o średnicy 30 centymetrów – mówił Nahaj, cytowany przez portal internetowy Rady Miejskiej Lwowa.Mówiąc o podpaleniu autobusu, Hrycak poinformował, że do tego incydentu doszło 23 marca. We Lwowie płonął wtedy autobus polskiej firmy turystycznej.