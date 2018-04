Putin: Dostawa rakiet S-400 dla Turcji naszym priorytetem

– W dziedzinie techniki uzbrojenia priorytetem jest dla nas realizacja kontraktu na dostawę systemów rakietowych S-400 „Triumf” – oświadczył prezydent Rosji podczas swojej wizyty w Ankarze. Turcja posiada jedną z najsilniejszych armii wśród państw NATO.

Tematem posiedzenia Rady Współpracy Rosyjsko-Tureckiej, na które specjalnie do Ankary przybył Władimir Putin, miały być według słów samego prezydenta Rosji również kolejne kontrakty na dostawy rosyjskiego uzbrojenia do Turcji.



Systemy rakietowe S-400 „Triumf” typu ziemia-powietrze mają namierzać i niszczyć cele znajdujące się w odległości do 400 km, zaś zdaniem Rosjan, strącać samoloty i pociski nawet w odległości do 3500 km i wykrywać cele słabo widoczne dla radarów. Specjaliści rosyjscy i nierosyjscy znacznie różnią się w ocenach rzeczywistych możliwości systemu, który nigdy jeszcze nie został użyty bojowo.

