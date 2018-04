Rekordowo odległa gwiazda dostrzeżona przez teleskop Hubble'a

Gwiazda ta to niebieski olbrzym, który istniał już 4,4 miliarda lat po Wielkim Wybuchu. Jest około 100 razy za daleko, by móc ją dostrzec, lecz dzięki wyjątkowemu zbiegowi okoliczności i zjawisku mikrosoczewkowania grawitacyjnego światło, które emituje gwiazda, zostało wzmocnione o około 2000 razy.

Grupa astronomów pod kierunkiem Patricka Kelly'ego (University of Minnesota), Jose Diego (Instituto de Física de Cantabria) i Stevena Rodneya (University of South Carolina) zauważyła ciało niebieskie w gromadzie galaktyk MACS J1149-2223 w kwietniu 2016 roku.



Znalezisko było dziełem przypadku, gdyż teleskop został skierowany w tę stronę nieba, by śledzić co innego. Chodziło o supernową „Refsdal”. Ku zaskoczeniu poza supernową astronomowie dostrzegli również nieznaną wcześniej gwiazdę.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: www.rmf24.pl

– Podobnie jak wybuch supernowej „Refsdal” światło tej odległej gwiazdy zostało wzmocnione dzięki zjawisku mikrosoczewkowania grawitacyjnego, to sprawiło, że obiekt stał się widoczny dla teleskopu Hubble'a – wyjaśnił Patrick Kelly.Po odkryciu naukowcy za pomocą teleskopu zbadali widmo gwiazdy, by ją sklasyfikować. Okazało się, że jest to niebieski superolbrzym typu B. Gwiazda ta świeci niezwykle jasnym blaskiem, w kolorze niebieskim, a temperatura jej powierzchni sięga 11-14 tysięcy stopni Celsjusza, co oznacza, że jest ponad dwa razy gorętsza od Słońca.