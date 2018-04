Atak na autobus. Żywcem spłonęło sześciu górników

Sześciu południowoafrykańskich górników spłonęło żywcem, gdy wiozący ich autobus stanął w ogniu od rzuconej przez nieznanych napastników butelki z płynem zapalającym – poinformowały we wtorek policja i Narodowy Związek Górników (NUM).

– Sześciu górników spłonęło; inni robotnicy uciekali przez okna. Nie wiemy, co było motywem ataku – głosi oświadczenie, jakie wydał szef NUM na Region Północno-Wschodni Phillip Mankge.



Napadu dokonano w poniedziałek wieczorem w pobliżu miasta Burgersfort w prowincji Limpopo, stanowiącej wysuniętą najbardziej na północ część RPA. Górnicy jechali do pracy w kopalni platyny Modikwa, w której wydobycie prowadzą spółki African Rainbow Minerals (ARM) i Anglo American Platinum.



Na RPA przypada 80 proc. światowej produkcji platyny, a na tamtejszych obszarach jej pozyskiwania wciąż dochodzi do aktów przemocy, motywowanych rywalizacją o miejsca pracy i świadczenia materialne oraz konfliktami między organizacjami związkowymi.

#Cosatu disgusted by brutal killing of six #Limpopo miners. https://t.co/zuNMGcM9a3 “It is horrifying that workers can lose their lives on their way to earn a living under these sickening circumstances." - Sizwe Pamla.