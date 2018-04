Kolizja w metrze. Jest wielu rannych

Co najmniej 22 osoby odniosły we wtorek obrażenia, gdy w Duisburgu (Nadrenia Północna-Westfalia) doszło do kolizji dwóch pociągów metra – informuje magazyn „Focus” w wydaniu online.

Stan dwóch osób policja określa jako ciężki, ale życie nikogo z poszkodowanych nie jest zagrożone.



Zakłady transportu miejskiego w Duisburgu wydały oświadczenie, w którym podkreślono, że wbrew pierwszym sygnałom nie było to zderzenie czołowe. Jeden pociąg najechał na drugi. Na miejscu są służby ratownicze.

