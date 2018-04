„Kiedy Jaruzelski ogłaszał stan wojenny i mówił, że się ukonstytuowała WRON, to kłamał”

– Znam kulisy powoływania na członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. To był bardzo prosty mechanizm. Kiedy Jaruzelski ogłaszał stan wojenny i mówił, że się ukonstytuowała WRON, to kłamał. Takiej rady jeszcze nie było. Między godziną ósmą a dziewiątą rozpoczął w jego imieniu dzwonić do kandydatów na członków tejże rady gen. Florian Siwicki – powiedział w programie „O co chodzi” dr Lech Kowalski.