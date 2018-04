– Znam kulisy powoływania na członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. To był bardzo prosty mechanizm. Kiedy Jaruzelski ogłaszał stan wojenny i mówił, że się ukonstytuowała WRON, to kłamał. Takiej rady jeszcze nie było. Między godziną ósmą a dziewiątą rozpoczął w jego imieniu dzwonić do kandydatów na członków tejże rady gen. Florian Siwicki – powiedział w programie „O co chodzi” dr Lech Kowalski.

Dr Kowalski powiedział, że wszystkim kandydatom zadawano to samo pytanie: czy towarzysz generał lub towarzysz pułkownik wstąpi w skład WRON? Każdy musiał to osobiście potwierdzić. Gość programu „O co chodzi” stwierdził też, że rozmawiał z gen. Siwickim, który ten mechanizm powoływania członków do WRON potwierdził.



Obecny w studiu Stanisław Janecki, dziennikarz tygodnika „Sieci”, skomentował prezydenckie weto ws. ustawy degradacyjnej. Pytany o jeden z powodów zawetowania projektu dotyczący możliwości odwoływania się od skutków ustawy do sądu zaznaczył, że „art. 12 ustawy degradacyjnej zakłada odwołanie do Sądu Administracyjnego, tylko nie dotyczy to art. 2, czyli członków WRON”.



Dr Lech Kowalski dodał, że w przypadku sądów istnieje niebezpieczeństwo, że degradacje byłyby anulowane, bo „w sądach unosi się duch Jaruzelskiego i Kiszczaka”.

