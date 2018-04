„Czarny wtorek” we Francji. Pociągi prawie nie jeżdżą, odwołany co czwarty lot

Stanęły prawie wszystkie pociągi wysokich prędkości (jeździł co ósmy) i regionalne (co piąty). Nie jeździła połowa składów RER obsługujących aglomerację paryską. Ponadto strajkowali piloci, służby komunalne i energetycy.

Strajk kolejarzy to reakcja na plany reform prezydenta Macrona, który chce otworzyć rynek kolejowy dla przewoźników prywatnych (czego wymaga Unia Europejska), przekształcić państwową SNCF w spółkę akcyjną, co pozwoli przejmować udziały w niej innym akcjonariuszom, zamknąć część drugorzędnych linii jako „nierentowne” i zlikwidować przywileje pracowników kolei. Obecnie mają oni praktycznie gwarancję zatrudnienia do (wcześniejszej) emerytury, coroczne podwyżki, darmowe bilety dla najbliższych, 28 dni płatnego urlopu, możliwość otrzymania mieszkania służbowego itd.



Dzisiejszy strajk to dopiero początek



Kolejarze zaplanowali do końca czerwca aż 36 dni strajku w cyklu dwa dni strajku – trzy dni pracy. Równolegle protestują pracownicy Air France, którzy domagają się 6 proc. podwyżki, pracownicy służb komunalnych i energetyki, którzy żądają zabezpieczeń socjalnych, i młodzież, która protestuje przeciw zmianom zasad przyjęć na uczelnie. Komentatorzy podkreślają, że są to największe protesty pracownicze we Francji od 1995 r., kiedy to na ulice wyszły dwa miliony ludzi.

Czy tym razem będzie podobnie? Media publikują różne opinie. Zdaniem hiszpańskiej „La Vanguardii” istnieje ryzyko powtórki sprzed 23 lat, a Francję czekają trudne tygodnie. Paryski korespondent BBC, Hugh Schofield, twierdzi natomiast, że Macron może zachować względny, ale jednak optymizm: po pierwsze dlatego, że doszedł do władzy obiecując właśnie te reformy, przeciw którym protestują strajkujący. To sugeruje, że społeczeństwo raczej je popiera. Po drugie zaś sami kolejarze nie są już tak lubiani jak kiedyś.Francuskie koleje przewożą dziennie 4,5 miliona pasażerów (dla porównania polskie 800 tysięcy), ale jakość usług znacznie spadła, szczególnie w przewozach aglomeracyjnych. Nawet Schofield przyznaje jednak, że łatwo Francuzom w najbliższym czasie na pewno nie będzie.