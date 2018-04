Kierowca autobusu miejskiego miał trzy promile. Pomagał mu pijany pasażer

Niemal 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca autobusu komunikacji miejskiej, który wiózł pasażerów na trasie Gliwice – Katowice. Dzięki interwencji pasażerów udało się uniknąć tragedii.

Pijany kierowca został zatrzymany w sobotę przez policjantów po tym, jak w Rudzie Śląskiej pasażerowie uniemożliwili mu dalszą jazdę i zabrali kluczyki.



Chwilę wcześniej dyżurny rudzkiej komendy otrzymał telefoniczną informację o tym, że kierowca dziwnie się zachowuje. Jechał pasem dla ruchu przeciwnego, wjeżdżał na chodniki, gwałtownie hamował, a gdy wjeżdżał do zatoczki, pomóc musiał mu jeden z pasażerów – również pijany.



Gdy policjanci zatrzymali kierowcę, przypuszczenia co do jego stanu potwierdziło badanie alkomatem. 41-letni Ukrainiec powiedział policjantom, że podczas przerwy w Rudzie Śląskiej wypił „dwa piwa i setkę wódki”.

źródło: policja.pl

Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Teraz zbierają dowody, które mogą prowadzić do przedstawienia mu kolejnych, cięższych zarzutów.