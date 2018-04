Reprywatyzacja uchylona, koszmar trwa. Ratusz czeka z przejęciem nieruchomości

W warszawskiej kamienicy przy Nowogrodzkiej 6a, której reprywatyzację w ubiegłym roku uchyliła komisja weryfikacyjna, wciąż trwa uciążliwy dla mieszkańców remont. Przeprowadza go spółka Jowisz, czyli dotychczasowy właściciel budynku.

Jak mówi lokatorka Alicja Dobecka-Olsen, remont kamienicy trwa bez przerwy od pięciu lat. Sytuacji nie zmieniło uchylenie decyzji reprywatyzacyjnej. – W dalszym ciągu są robotnicy, w dalszym ciągu jest kucie, są maszyny borujące, windę zabrali. Ciężko nam – opowiada Alicja Dobecka-Olsen. Prace w budynku wciąż prowadzi spółka Jowisz należąca do grupy kapitałowej Fenix.



Jakub Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów tłumaczy, że sytuacja prawna nieruchomości, mimo decyzji komisji weryfikacyjnej, pozostaje bez zmian. Warszawski Ratusz nie przejął kamienicy w zarząd, mimo iż w ubiegłym tygodniu nakazała mu to komisja weryfikacyjna. Według władz stolicy do przejęcia nieruchomości potrzebny jest wpis w księdze wieczystej. Według komisji takiego wymogu nie ma.



Oprócz przejęcia nieruchomości w zarząd, komisja nakazała warszawskiemu Ratuszowi wprowadzenie tam dawnych lokatorów. Według Jakuba Żaczka działania obecnego właściciela budynku mogą te plany pokrzyżować.

źródło: IAR

– Całkiem możliwe, że jest to celowe działanie spółki Jowisz, które polega na tym, że łączone są dawne mniejsze lokale komunalne w lokale większe, aby uniemożliwić powrót dawnych lokatorów – mówi Żaczek. Właściciel kamienicy sprawy remontu nie komentuje.