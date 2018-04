Wyciek ze strzykawek stosowanych w szczepionkach. Co może grozić pacjentom?

Firma GSK poinformowała o możliwym wycieku z ampułkostrzykawek stosowanych w szczepionkach. Producent zapewnił, że wyciek nie będzie miał wpływu na sterylność szczepionki, natomiast może dojść do zmniejszenia dawki, w wyniku czego pacjenci mogą nie uzyskać właściwej ochrony przed chorobą.

Europarlament zajmie się niebezpiecznymi strzykawkami Dziś europarlament zajmie się petycją polskich lekarzy, którzy dowodzą, że obecnie używane jednorazowe strzykawki mogą prowadzić do poważnych... zobacz więcej

Komunikat informujący o wycieku z ampułkostrzykawek firma GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) opublikowała w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Jest on kierowany do pracowników medycznych i został udostępniony na stronie internetowej URPL.



Na polskim rynku komunikat dotyczy szczepionek: Boostrix, Boostrix Polio, Infanrix DTPa, Infanrix-IPV+Hib, Infanrix hexa, Twinrix Adult, Havrix Adult i Junior, Engerix B 10 mcg i 20 mcg, Encepur Adults i K. Są to szczepionki m.in. przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, kleszczowemu zapaleniu mózgu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.



Przeciek odkryto podczas podawania niektórych szczepionek lub w trakcie ich przygotowywania. Firma poinformowała, że „dokładna częstość występowania wycieku nie jest jednak znana i może być większa”, a „potencjalnym ryzykiem związanym z wyciekiem szczepionki z ampułkostrzykawki jest fakt, że może to teoretycznie doprowadzić do zmniejszenia podanej dawki, w związku z czym pacjenci mogą nie uzyskać właściwej ochrony przed chorobą po zaszczepieniu”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: www.urpl.gov.pl, PAP

W razie wycieku podczas przygotowywania szczepionek liofilizowanych należy zaniechać użycia ampułkostrzykawki. Podjęto również działania naprawcze. W styczniu bieżącego roku do produkcji weszły ulepszone ampułkostrzykawki.