Jeśli rozliczysz PIT w tym mieście, możesz wygrać samochód

Samochód osobowy mają szansę wylosować podatnicy, którzy rozliczą swoje PIT-y w Sosnowcu. Rusza loteria „Samochód za PIT. Rozlicz podatek w Sosnowcu” - podał tamtejszy magistrat, który organizuje akcję razem z urzędem skarbowym. To już druga edycja loterii. Według szacunków sosnowieckich urzędników pierwsza przyniosła ponad 300 tys. zł dodatkowych wpływów z podatków do miejskiego budżetu.

– Każdy, kto rozliczy się w Sosnowcu, weźmie udział w loterii, a nagrodą główną będzie samochód osobowy. Nie zabraknie także innych cennych nagród. O tym, że naprawdę warto, przekonał się pan Krzysztof Krupa, który w ubiegłym roku odebrał kluczyki do samochodu, wygranego właśnie dzięki loterii – oświadczył rzecznik sosnowieckiego urzędu miejskiego Rafał Łysy.



– Płacenie podatków na terenie miasta daje pewność, że część środków wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższe otoczenie mieszkańca. Odnosi się to do ochrony zdrowia, oświaty, transportu czy też gospodarki komunalnej – zachęca prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.



W ubiegłorocznej loterii wzięło udział ponad 5 tysięcy podatników. 280 osób po raz pierwszy rozliczyło się wówczas w sosnowieckiej skarbówce. Dodatkowy wpływ do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego – już po odjęciu kosztów organizacji – miał przekroczyć 300 tys. zł.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, twojezaglebie.pl

Rzecznik magistratu przypomniał, że nie trzeba być zameldowanym w Sosnowcu, aby płacić podatki w tym mieście. Wystarczy w zeznaniu podatkowym za 2017 rok wskazać Sosnowiec jako swoje miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2017 r. Do udziału w loterii konieczna będzie także rejestracja na specjalnej stronie internetowej lub wrzucenie formularza do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim.Losowanie nagród odbędzie się w czerwcu. W ubiegłym roku obok fiata pandy można było wygrać rower lub tablet.