Król Arabii Saudyjskiej: Jesteśmy za niepodległą Palestyną ze stolicą w Jerozolimie

Król Arabii Saudyjskiej Salman zadeklarował poparcie dla prawa Palestyńczyków do niepodległego państwa ze stolicą w Jerozolimie. Wczoraj jego syn i następca tronu oświadczył, że zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy mają prawo do własnego państwa.

Saudyjski monarcha w specjalnie wydanym oświadczeniu potwierdził „niezachwiane stanowisko Królestwa wobec sprawy palestyńskiej oraz słusznego prawa Palestyńczyków do niepodległego państwa z Jerozolimą jako stolicą”. Saudyjska agencja prasowa SPA, która przekazała treść oświadczenia, podała również, że we wczorajszej rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem król podkreślił „potrzebę postępów w procesie pokojowym”. Była to reakcja na piątkowe starciach przy granicy Izraela ze Strefą Gazy, w trakcie których od izraelskich kul zginęło 16 Palestyńczyków.



Wczoraj w wywiadzie dla magazynu „The Atlantic” saudyjski następca tronu Muhammad ibn Salman oświadczył, że „zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy mają prawo do posiadania własnego państwa”. Wezwał także do zawarcia „pokoju gwarantującego wszystkim stabilność i normalne stosunki”. Deklaracje te oceniane są jako zaskakujące, gdyż Arabia Saudyjska, podobnie jak wiele innych krajów arabskich, oficjalnie nie uznaje państwa żydowskiego.

źródło: pap

W dzisiejszym oświadczeniu król Salman nie nawiązał bezpośrednio do wczorajszej wypowiedzi syna, która, zdaniem Agencji Reutera, stanowi kolejny sygnał ocieplenia relacji między Arabią Saudyjską a Izraelem. Niedawno władze w Rijadzie zezwoliły na przelot nad saudyjskim terytorium komercyjnego samolotu lecącego do Izraela. Zbliżenie tych krajów może być spowodowane wzrostem napięć między sunnicką Arabią Saudyjską a szyickim Iranem. Państwa te rywalizują między sobą o wpływy na Bliskim Wschodzie.