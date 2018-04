Jaki czy Dworczyk? Prezes PiS zdradza, kto ma większe szanse, by zostać kandydatem na prezydenta stolicy

– Decyzja ws. kandydata na prezydenta Warszawy zapadnie bardzo szybko, wybór padnie albo na Patryka Jakiego, albo na Michała Dworczyka – powiedział w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak ocenił, Dworczyk „zdaje się mieć większe szanse na poszerzenie elektoratu PiS w stolicy”.

Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika „Gazeta Polska”, który ukaże się w środę, podkreślił, że ostateczna decyzja, kto będzie kandydatem PiS na prezydenta stolicy, nie została podjęta, ale to „bardzo szybko nastąpi”.



– Nie jest tajemnicą, że wybór padnie albo na Patryka Jakiego, albo na Michała Dworczyka. Gdybyśmy kierowali się jedynie sondażami – dziś przecież wszystkie partie je przeprowadzają – to należałoby ocenić, że szanse tego drugiego w rywalizacji o prezydenturę stolicy są większe – powiedział Kaczyński.



Jak dodał, atutem Jakiego, który jest wiceszefem resortu sprawiedliwości i przewodniczącym komisji weryfikacyjnej, jest „znana twarz, kojarząca się obywatelom z wielkim dynamizmem”.



Ale – jak zaznaczył prezes PiS – Dworczyk, który obecnie jest szefem KPRM, to także człowiek bardzo dynamiczny.



– Sęk w tym, iż wyrazistość pana Jakiego ma zdolność mobilizującą nie tylko jego zwolenników, lecz także przeciwników. Michał Dworczyk zdaje się mieć większe szanse na poszerzenie dzisiejszego elektoratu PiS w stolicy – ocenił Kaczyński. Podkreślił jednocześnie, że ostatecznej decyzji na razie nie ma.

Dopytywany, czy w zbliżających się wyborach samorządowych w każdym dużym mieście będzie wspólny kandydat obozu Zjednoczonej Prawicy, prezes PiS stwierdził, że negocjacje wewnątrz obozu są na bardzo zaawansowanym etapie.„Dziś mogę powiedzieć, że na pewno we wszystkich miastach wojewódzkich i niemal wszystkich dawnych wojewódzkich kandydaci na prezydentów będą wspólni” - wskazał.„W mniejszych miejscowościach może się zdarzyć, że tak nie będzie” - zaznaczył.

„Niekoniecznie są nam po drodze”



Szef PiS mówił też, że Porozumienie Jarosława Gowina planuje wystawienie kilku swoich przedstawicieli, którzy „niekoniecznie są nam po drodze”, ale – jak dodał – to zjawisko ma „naprawdę charakter marginalny i jest przewidziane w naszej umowie koalicyjnej, zatem sensacji nie ma”.



„Uważnie pilnujemy wszystkich naszych list, bo zależy nam, by zminimalizować, jak tylko się da – a najlepiej wyeliminować – mechanizm ograniczania konkurencji w partii poprzez uniemożliwianie kandydowania ludziom z potencjałem” – mówił Kaczyński.



– Tak to niestety bywa, że niekiedy lokalne struktury bronią się przed promowaniem ludzi, którzy w przyszłości, choćby jako radni powiatowi, wojewódzcy, mogą zagrozić pozycji miejscowych posłów. To niekorzystne zjawisko, ale w partiach spotykane. Walczymy z nim – dodał.



Prezes Prawa i Sprawiedliwości był też pytany, jak ocenia szanse na powstanie szerokiej koalicji „anty-PiS” i jej start w wyborach parlamentarnych. Kaczyński nie wykluczył, iż „coś takiego powstanie”. – I widzę tutaj jeden czynnik o silnie spajającym potencjale – obawa przed konsekwencjami za to, co się wyprawiało przez osiem lat rządów – ocenił.



– Wiemy już dużo na ten temat, ale nieporównanie mniej niż sami uczestnicy tych procederów. Strach przed odpowiedzialnością może stworzyć taki byt polityczny – powiedział.



„To zadanie pana premiera”



Kaczyński zaznaczył jednocześnie, że zbudowanie szerokiej koalicji to jedno, a połączenie elektoratów to drugie „i niekoniecznie idzie w parze”.



– Wiele będzie zależało od nas. Czy uda nam się przekonać wyborców, że nasza polityka będzie im stale oferowała korzystne rozwiązania: od tych ekonomicznych, aż po takie o charakterze godnościowym. To zadanie pana premiera Mateusza Morawieckiego – zwrócił uwagę szef PiS.



Dopytywany, jak szef rządu się z niego wywiązuje, Kaczyński stwierdził, że w jego ocenie bardzo dobrze.



„I co ważne - coraz lepiej. A przecież to dopiero początek jego misji” - dodał szef PiS.



Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.