Burmistrz zażartowała na Prima Aprilis. Mieszkańcy miasta załamali ręce

Burmistrz podparyskiego Beauvais Caroline Cayeux przeprosiła za primaaprilisowy żart, który skrytykowali mieszkańcy miasta - podał portal BBC News. Zażartowała, że w mieście otwarty zostanie sklep z meblami IKEA. Miało to dać 4 tys. miejsc pracy.

1 kwietnia burmistrz 55-tys. Beauvais, które leży ok. 70 km na północ od Paryża, na swoich profilach ogłosiła, że w mieście utworzony zostanie sklep szwedzkiego koncernu IKEA. Później wyjaśniła, że był to żart; usprawiedliwiała się, że powstanie takiego sklepu doprowadziłoby do utworzenia 4 tys. nowych miejsc pracy.



Jak pisze BBC - żart ten jednak mieszkańców nie rozbawił. Gdy sprawa zaczęła zyskiwać coraz większy rozgłos w mediach społecznościowych, Cayeux przeprosiła za „niezbyt mądry” dowcip.



W rozmowie z francuskimi mediami burmistrz ubolewała, że nie każdy podziela jej poczucie humoru. – Żałuję tego. Nie chciałam być złośliwa, to miało być tylko mrugnięcie oka do IKEI, którą chcielibyśmy zobaczyć w Beauvais – tłumaczyła w rozmowie z dziennikiem „Le Parisien”.

źródło: pap

BBC podaje jednak, że użytkownicy mediów społecznościowych nie wybaczyli. Jeden z mieszkańców napisał: Wszyscy zagłosujemy na panią w kolejnych wyborach... Prima aprilis.Konta burmistrz Beauvais śledzi ok. 20 tys. internautów - zauważa „Le Parisien”.