Ofiary handlu ludźmi to my. Polacy w pierwszej dziesiątce

Polska znalazła się na 10. miejscu listy 116 krajów, których obywatele są potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii – tak wynika z raportu brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości. Według danych z 2017 r., 102 spośród 5145 potencjalnych ofiar tego procederu na Wyspach Brytyjskich stanowią osoby narodowości polskiej.

Spośród 102 potencjalnych ofiar handlu ludźmi pochodzących z Polski, najwięcej, bo aż 83 osoby, to ofiary wykorzystywania w miejscu pracy. Kolejnych 11 padło ofiarą przestępstw na tle seksualnym, dwie – domowego niewolnictwa, a sześć – „nieznanych sposobów wykorzystywania” – tak wynika z klasyfikacji, zastosowanej w raporcie brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości.



Wśród nich 14 osób stanowiły osoby niepełnoletnie.



Całkowita liczba potencjalnych ofiar pochodzących z Polski zmniejszyła się w stosunku do 2016 r., kiedy było ich 163. Niemniej jednak pod względem liczby ofiar Polacy zajmują 10. ze 116 miejsc na liście narodów, których przedstawiciele padli ofiarą tego procederu w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku.



Jak alarmują autorzy raportu, całkowita liczba potencjalnych ofiar handlu ludźmi (5145 osób) wzrosła w 2017 r. o 35 proc. w stosunku do poprzedniego roku (3804 przypadki) i nieustannie rośnie od pięciu lat, kiedy to została powołana Narodowa Agencja ds. Przestępczości i przeprowadzono pierwsze badania.



Wg raportu z 2017 r. 2454 potencjalnych ofiar (47 proc.) stanowiły kobiety, 2118 (41 proc.) - osoby niepełnoletnie. Najwięcej z nich pochodziło kolejno z Wielkiej Brytanii (819 osób), Albanii (777 osób), Wietnamu (739 osób), Chin (293 osób) i Rumunii (264 osoby).

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI

O wynikach raportu informuje m.in. Santa Marta Group - międzynarodowa inicjatywa jednocząca działalność służb i Kościoła w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i pomocy ofiarom, której przewodniczy przewodniczący Konferencji Biskupów Anglii i Walii, kard. Vincent Nichols.