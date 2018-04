Schetyna rekomenduje Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zarekomenduje miejskim strukturom swojej partii poparcie Kazimierza M. Ujazdowskiego w wyborach na prezydenta Wrocławia. Zaprosił go też do gabinetu cieni Platformy. Ujazdowski powiedział, że nie zgłasza akcesu do PO, ale chce uczestniczyć w jej pracach programowych.

– Będę rekomendował wrocławskim strukturom PO, żeby poparły kandydaturę Kazimierza Michała Ujazdowskiego na stanowisko prezydenta miasta Wrocławia – powiedział Schetyna na wspólnej z Ujazdowskim, konferencji prasowej.



Sam Ujazdowski – obecnie europoseł, który w styczniu wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że chce swe wszystkie siły, kompetencje i doświadczenie poświęcić na rzecz dobra mieszkańców Wrocławia. Podkreślił, że służy temu miastu od 21 lat, m.in. jako parlamentarzysta i minister.



Schetyna podkreślił, że z Ujazdowskim znają się i współpracują od wielu lat.



– Dzisiaj uważamy, że tę współpracę trzeba jeszcze bardziej ukonkretnić – dodał szef PO. Poinformował, że zaprosił Ujazdowskiego do współpracy i uczestnictwa w gabinecie cieni Platformy. Ujazdowski zadeklarował, że nie nastawia się na kontynuację pracy w Parlamencie Europejskim, tylko na „ciężką pracę w kraju”.



Oświadczył, że chce uczestniczyć w tworzeniu programu Platformy w takich dziedzinach, jak „kształtowanie rekonstrukcji rządów prawa” i rozwój samorządności.

źródło: pap

Podkreślił, że „nie ma intencji prowadzenia działalności w partii politycznej” i „nie zgłasza akcesu do członkostwa w PO”, natomiast chce intensywnie uczestniczyć w pracach programowych najsilniejszej partii opozycyjnej w Polsce.