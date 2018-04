Zmiany w MSZ. Andrzej Papierz wiceministrem, Jan Dziedziczak odwołany

Premier Mateusz Morawiecki powołał Andrzeja Papierza na podsekretarza stanu w resorcie spraw zagranicznych. Odwołany ze stanowiska został Jan Dziedziczak – poinformował dyrektor biura rzecznika prasowego ministerstwa spraw zagranicznych Artur Lompart.

Papierz pełnił dotychczas funkcję konsula generalnego RP w Stambule. W latach 2007-10 był ambasadorem w Bułgarii, a wcześniej był też m.in. konsulem generalnym w Kazachstanie, szefem Instytutu Polskiego w Sofii oraz dyrektorem biura kadr i szkolenia w MSZ.



Andrzej Papierz spędził dwie zmiany jako dyplomata w Bazie w Ghazni. Po powrocie został odznaczony Gwiazdą Afganistanu.



W latach 1998-2001 kierował z kolei Centrum Informacyjnym Rządu. W latach 90. pracował jako analityk Urzędu Ochrony Państwa oraz dziennikarz telewizyjny. Był też współzałożycielem i wieloletnim członkiem Ligi Republikańskiej, kierowanej przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.



W latach 80. był związany z opozycją demokratyczną; podobnie jak szef MSZ Jacek Czaputowicz działał m.in. w podziemnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów, współpracował też z ruchem Wolność i Pokój. Za swoją działalność został odznaczony w 2015 r. Krzyżem Wolności i Solidarności.

Jak powiedział Lompart, nowy wiceminister zajmie w resorcie stanowisko, które – do objęcia w grudniu zeszłego roku funkcji stałej przedstawicielki RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku – zajmowała Joanna Wronecka.



– Jednocześnie minister Jacek Czaputowicz podjął decyzję i zwrócił się z wnioskiem do premiera Mateusza Morawieckiego o likwidację stanowiska sekretarza stanu zajmowanego przez ministra Dziedziczaka – poinformował Lompart dodając, że szef rządu przychylił się do tego wniosku.



Papierz ma w MSZ zajmować się m.in. sprawami polonijnymi, za które – obok kontaktów z parlamentem i dyplomacji publicznej – odpowiadał do tej pory Dziedziczak.



W związku z powołaniem nowego podsekretarza stanu w MSZ w najbliższym czasie na nowo rozdzielona ma zostać część kompetencji na szczeblu wiceministrów.

Oznacza to, że w MSZ pracować będzie jeden sekretarz stanu – ds. europejskich Konrad Szymański – oraz czterech podsekretarzy; obok Papierza funkcje te pełnią Bartosz Cichocki (odpowiedzialny za sprawy wschodnie, konsularne oraz politykę bezpieczeństwa), Marek Magierowski (ds. polityki amerykańskiej, azjatyckiej, afrykańskiej, bliskowschodniej i dyplomacji ekonomicznej) i Piotr Wawrzyk (ds. prawnych i traktatowych).

Andrzej Papierz urodził się w 1966 r. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów był członkiem Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów, działał jednocześnie w podziemnych strukturach Solidarności oraz w Ruchu Wolność i Pokój. W 1989 r. był członkiem Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.



W 1990 r. rozpoczął pracę w Tygodniku Solidarność. W latach 1991-93 był zatrudniony jako analityk w Urzędzie Ochrony Państwa, gdzie tworzył opracowania na temat sytuacji politycznej na Wschodzie po upadku Związku Radzieckiego.



W 1993 r. powrócił do dziennikarstwa, rozpoczynając pracę w Polskim Radiu. Od 1994 r. był dziennikarzem Telewizji Polsat, a w latach 1995-96 redaktorem programu publicystycznego „Puls Dnia” w TVP.



W 1996 r. pracował w dzienniku „Życie”, a następnie w telewizji RTL 7. Kilkakrotnie wyjeżdżał na Kaukaz w roli korespondenta wojennego. W latach 1998-2001 był zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Od 2001 do 2006 r. kierował Instytutem Polskim w Sofii. Po powrocie do kraju został dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia w MSZ. W 2006 r. uzyskał stopień ambasadora tytularnego.



W trakcie kariery dyplomatycznej pełnił funkcję mbasadora RP w Bułgarii (2007-10), ambasadora tytularnego w ambasadzie RP w Kabulu (Afganistan), starszego doradcy Dowodzących Polskim Kontyngentem Wojskowym w prowincji Ghazni (w ramach ISAF). Od 2013 do 2016 r. był Konsulem Generalnym RP w Ałmaty (Kazachstan) i Biszkeku (Kirgistan), a w latach 2017-2018 pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Stambule (Turcja).



Andrzej Papierz został odznaczony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2000), medalem Za zasługi dla Obronności Kraju (2011), Medalem Gwiazda Afganistanu (2012), Afghanistan Campaign Medal (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) oraz Medalem „Pro Patria” (2016).