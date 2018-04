Mamy najniższy deficyt w historii Polski. Dług maleje

Z wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku spadł dług i deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych. W porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,8 pkt. proc. PKB.

W porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,8 pkt. proc. PKB, co wynikało przede wszystkim z istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa o ok. 21 mld zł – tak Ministerstwo Finansów skomentowało wtorkowe dane GUS.



– Na taką poprawę wyniku wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych, w tym szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego – czytamy w komunikacie Ministerstw Finansów.



Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. stanowił 1,5 proc. PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 50,6 proc. PKB - podał we wstępnym szacunku Główny Urząd Statystyczny.



GUS podał w komunikacie, że w dniu 30 marca 2018 r., stosownie do odpowiedniego rozporządzenia unijnego, prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (stat.gov.pl)

W 2015 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosił 2,6 proc., a dług 51,1 proc. PKB, natomiast w 2016 r. odpowiednio 2,3 proc. i 54,2 proc

PKO BP: Mamy najniższy deficyt w historii Polski



– Deficyt całego sektora finansów publicznych w 2017 był najmniejszy w historii, a dług publiczny po raz pierwszy w historii spadł nie tylko w relacji do PKB, ale również w ujęciu bezwzględnym – napisał na TT Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

