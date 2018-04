Matka chłopca znalezionego w Katowicach ma usłyszeć zarzuty

27-latka, która w sobotę pozostawiła trzyletniego syna bez opieki na klatce schodowej bloku w Katowicach, ma w środę usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Policjanci gromadzą materiał dowodowy.

Dziecko w sobotni wieczór zauważyła mieszkanka bloku przy ul. Łącznej w Katowicach-Zawodziu. Po tym, jak policja opublikowała zdjęcie chłopca, prosząc o pomoc w identyfikacji, ustalono jego tożsamość i zatrzymano matkę.



Kobieta noc spędziła w policyjnym areszcie. We wtorek prokuratura zdecydowała, że przesłuchanie zatrzymanej - i ewentualne przedstawienie jej zarzutów - odbędzie się w środę.



– Kobieta pozostaje w policyjnej izbie zatrzymań – poinformował nadkom. Paweł Warchoł z katowickiej policji. Wskazał, że wyznaczenie terminu przesłuchania w prokuraturze na środę ma pozwolić policjantom na zgromadzenie pełnego materiału dowodowego. Chodzi m.in. o przesłuchania świadków i szczegółową dokumentację dotyczącą miejsca znalezienia chłopca.



Postępowanie jest prowadzone pod kątem niewłaściwego sprawowania opieki nad dzieckiem i narażenia go na niebezpieczeństwo przez osobę zobowiązaną do opieki nad nim. Za to grozi kara do pięciu lat więzienia.



Nadkom. Warchoł zastrzegł, że nie zapadła formalna decyzja o przedstawieniu zatrzymanej takiego zarzutu. To będzie zależało od prokuratora.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Matka chłopca pochodzi z woj. świętokrzyskiego, ale ostatnio mieszkała w Katowicach, tu też została zatrzymana - na skwerze w dzielnicy Szopienice, niedaleko miejsca odnalezienia jej syna.Kiedy w sobotni wieczór mieszkanka bloku przy ul. Łącznej zauważyła dziecko, było bardzo pobudzone, nie mówiło, kontakt z nim był utrudniony. Trafiło do placówki opiekuńczej, jego stan jest dobry. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.