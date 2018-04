Kolejna osoba zatrzymana ws. dziecka porzuconego w Katowicach

W Poniedziałek Wielkanocny zatrzymano 27-letnią kobietę, która w ubiegłą sobotę pozostawiła trzyletniego syna bez opieki na klatce schodowej w bloku w Katowicach. We wtorek do policyjnego aresztu trafił 21-letni partner kobiety, który, jak wszystko na to wskazuje, był razem z nią w momencie, kiedy ta pozostawiała swojego syna. W środę oboje zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury.

Dziecko w sobotni wieczór zauważyła mieszkanka bloku przy ul. Łącznej w Katowicach-Zawodziu. Po tym, jak policja opublikowała zdjęcie chłopca, prosząc o pomoc w identyfikacji, ustalono jego tożsamość i zatrzymano matkę.



Kobieta noc spędziła w policyjnym areszcie. We wtorek prokuratura zdecydowała, że przesłuchanie zatrzymanej - i ewentualne przedstawienie jej zarzutów - odbędzie się w środę.



Czynności prowadzone przez policjantów ukierunkowane były na sprawdzenie, czy zatrzymana 27-latka swoim zachowaniem nie spowodowała bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, bądź nawet życia swojego dziecka.



Zatrzymanie partnera matki dziecka



Jednak zatrzymanie kobiety nie zakończyło pracy policyjnych detektywów. Policjanci nadal ustalali kolejnych świadków tego zdarzenia, rozmawiali z nimi, przeprowadzili oględziny miejsca, zabezpieczyli i odtwarzali nagrania z monitoringu. Ich efektem było zatrzymanie 21-letniego partnera matki dziecka. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna najprawdopodobniej był razem z matką w momencie, kiedy ta pozostawiła swojego syna w klatce schodowej bloku przy ul. Łącznej. Również w stosunku do mężczyzny gromadzony jest materiał dowodowy, pozwalający na postawienie mu podobnych zarzutów, czyli narażenia chłopca na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia lub życia.

Po niespełna 2 dobach od zgłoszenia dotyczącego znalezienia kilkuletniego chłopca pozostawionego bez opieki, policjanci ustalili i potwierdzili dane odnalezionego chłopca oraz jego matki#policja #Katowicehttps://t.co/01l0vcZVAI — Policja Śląska (@PolicjaSlaska) 3 kwietnia 2018

źródło: PAP, policja.gov.pl

W środę zatrzymani zostaną doprowadzeni do katowickiej prokuratury, gdzie zostaną z nimi przeprowadzone dalsze czynności.Chłopiec od soboty przebywa w jednej z placówek opiekuńczych w Katowicach, a o jego dalszych losach zdecyduje sąd rodzinny.Przypomnijmy, że za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara do 3 lat więzienia. W przypadku, kiedy na podejrzanym dodatkowo ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na takie niebezpieczeństwo, kodeks karny przewiduje natomiast karę do 5 lat więzienia.