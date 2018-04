PiS złożył w Sejmie projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Na stronie internetowej Sejmu jest informacja, że propozycja wpłynęła do laski marszałkowskiej 30 marca. Projekt przekazano do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych. Treść projektu nie została udostępniona w wersji elektronicznej.

22 marca szef sejmowej komisji ustawodawczej Marek Ast (PiS) zapowiedział złożenie trzech projektów ustaw dotyczących sądownictwa.



Pierwszy z nich to nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zakłada między innymi, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu.



Drugi to projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która umożliwi publikację trzech rozstrzygnięć TK z marca, lipca i listopada 2016 r.



Trzeci zapowiadany przez PiS projekt dotyczył przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Ma być on taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosić 65 lat. Do tej pory ustawa przewidywała, że sędziowie-kobiety przechodzą w stan spoczynku w wieku 60 lat.





W życie wchodzi nowa ustawa o Sądzie Najwyższym



Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona między innymi możliwość składania do Sądu Najwyższego skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat.



W Sądzie Najwyższym powstaną dwie nowe izby – Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna.