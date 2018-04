Suski: Prezydent Duda będzie musiał się ciężko napracować, żeby odzyskać mój głos

– Mówię to, co mam w sercu, w duszy: wielki żal do pana prezydenta – powiedział szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. W ten sposób skomentował weto Andrzeja Dudy do tzw. ustawy degradacyjnej. Dodał, że decyzją jest zdziwiony i rozczarowany.

Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. ustawę degradacyjną, która miała pozbawię stopni wojskowych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i umożliwić pozbawianie takich stopni osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.



Szef gabinetu politycznego premiera od razu po tym zadeklarował, że prezydent ma prawo wetować ustawy, ale jego głosu już nie ma.



Teraz w radiu Zet Suski był pytany, czy przestał być wyborcą Andrzeja Dudy. – Prezydent będzie musiał się ciężko napracować, żeby odzyskać mój głos – doparł.



Dopytywany, czy to jest też głos Prawa i Sprawiedliwości, Suski zaprzeczył mówiąc, że to jest wyłącznie głos Marka Suskiego.



– Tutaj nie mówię jako rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Mówię to, co mam w sercu, w duszy: wielki żal do pana prezydenta – wyjaśnił Suski.

#wieszwiecej Polub nas

Na pytanie, czy prezydent Duda zawetowaniem ustawy degradacyjnej „wymaszerował z obozu dobrej zmiany”, szef gabinetu politycznego premiera zaprzeczył.– Myślę, że pan prezydent odwołał się do pewnego rodzaju poczucia sprawiedliwości osób, które były bardzo blisko związane z obozem postkomunistycznym – ocenił Suski. Z kolei zapytany, czy popierając w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudę liczył, że będzie się on odwoływał do tego rodzaju elektoratu, odpowiedział: szczerze mówiąc - nie liczyłem.Suski powiedział, że wetem i jego umotywowaniem jest zdziwiony, rozczarowany i zawiedziony.

Dopytywany, czy w kolejnych wyborach prezydenckich PiS może poprzeć innego kandydata niż Andrzej Duda, odpowiedział – wszystko może się zdarzyć. – Coraz bardziej prezydent nas zaskakuje – stwierdził Suski.



Zapytany w związku z ustawą degradacyjną, czy dla współczesnego świata ma znaczenie, komu PRL przyznawał tytuły generalskie, Suski odpowiedział, że zdecydowanie tak.



Według niego ustawa ta miała być symboliczną karą. – W końcu nie jest to kara bardzo dotkliwa, w sensie wsadzania do więzienia, tylko odebranie tytułów generalskich, żeby ci ludzie, którzy wzywali Moskwę na pomoc przeciwko Polakom, którzy chcieli wolnej Polski, nie byli w jednym szeregu generałów z gen. (Władysławem) Andersem – powiedział Suski.



Jego zdaniem ustawa degradacyjna to akt minimalnej sprawiedliwości historycznej. – Rozumiem, że są osoby, które pamiętają stan wojenny jako dzień, kiedy nie było „Teleranka”, z tego pokolenia jest pan prezydent i być może dlatego pan prezydent uważa, że to jest zbyt surowa kara – powiedział.



Jak mówił, według niego zdegradowanie generałów to kara bardzo łagodna. – To sprawiedliwość, która powinna być w Polsce, żebyśmy oddzielili zło od dobra, żebyśmy powiedzieli Polakom, co było bohaterstwem, że to Kuklińscy, Żołnierze Niezłomni, byli bohaterami, a Jaruzelski, Kiszczak i ta - jak określono zgodnie z prawem – „zorganizowana grupa przestępcza”, że oni nie byli bohaterami. Nawet pośmiertnie odbiera się tytuły – powiedział Suski.