Władze Indii wycofały się z pomysłu karania dziennikarzy za fake newsy

Premier Indii Narendra Modi nakazał wycofanie rozporządzenia, w którym władze odmawiały dostępu do informacji rządowych dziennikarzom rozpowszechniającym fake newsy - oznajmili wysocy rangą przedstawiciele indyjskiego rządu. Przyczyny zmiany decyzji nie podano.

Rząd premiera Modiego od początku odcinał się od mainstreamowych mediów. Z wyborcami szef rządu i jego ministrowie często komunikują się przez Twittera, a sam premier ma własną aplikację z informacjami na smartfony, zainstalowaną fabrycznie w urządzeniach jednej z sieci komórkowych.



W comiesięcznym orędziu często apeluje do odbiorców o ściąganie aplikacji.



Wcześniejszą decyzją Rząd Indii planował odmówić dostępu do informacji rządowych dziennikarzom, którzy publikują tzw. fake newsy – powiadomiło ministerstwo ds. informacji. Krytycy decyzji natychmiast nazwali ją atakiem na wolność prasy w tej największej demokracji świata.



Dziennikarze mieliby prawo odwołać się od tej decyzji do Rady Prasowej. Jeśli ta nie przychyliłaby się do skargi, zawieszenie akredytacji miało obowiązywać przez pół roku. W przypadku recydywy miały to być dwa lata pozbawienia akredytacji, a trzecie takie przestępstwo oznaczałoby, że dziennikarz traciłby ją dożywotnio.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, Agencja Reutera

Media powszechnie krytykowały zapowiedzi i twierdziły, że to próba kontroli publikacji przed przyszłorocznymi wyborami.W marcu przepisy wymierzone w fake newsy rozpoczęli rozpatrywać deputowani w Malezji. Zakładają one karę do 10 lat więzienia za ich publikację.